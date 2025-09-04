 पिता को लेकर ससुराल पहुंची बहू, सास की करने लगी पिटाई, ससुर ने दोनों को पीटा
Morena News-मुरैना में एक गांव में बहू अपने पिता को लेकर ससुराल पहुंची. बहू ने पिता के साथ मिलकर सास के साथ मारपीट कर दी. बहू और उसके पिता को देख घर के अंदर से ससुर निकला और उसने दोनों की पिटाई कर डाली. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 04, 2025, 11:33 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां बहू ने सास को पीटा तो ससुर ने बहू और उसके पिता के पिटाई लगा दी. यह पूरी घटना बागचीनी थाना इलाके के राम सिंह पुरा गांव की है. जहां बहू ने पिता के साथ मिलकर सास के साथ मारपीट की. अंदर से आवज सुनकर बाहर निकले ससुर ने जब पत्नी को पिटते हुए देखा तो उसने बहू और उसके पिता की जमकर धुनाई कर दी. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है. 

पिता के साथ पहुंची थी बहू
जानकारी के अनुसार, राम सिंह के पुरा गांव के परिमाल सिंह जाटव और उसकी पत्नी बादामी देवी अपने घर पर ही थे. पत्नी बादामी घर के बाहर गई तो उसकी बहू और पिता दोनों बाइक से वहां पहुंच गए. दोनों ने बादामी देवी को अकेले देख उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. घर के अन्दर से परिमाल की बेटी ने मारपीट का वीडियो बना लिया ।

ससुर ने बहू और समधी को पीटा
बादामी बाई के साथ मारपीट की आवाज सुनकर घर के बाहर आए परिमाल जाटव ने देखा कि उसका समधी और बहू पत्नी की मारपीट कर रहे है. इससे गुस्साए परिमाल ने बहू और उसके पिता की मारपीट करना शुरू कर दिया. घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करते हुए मामले को शांत करने का प्रयास किया. 

पुलिस में नहीं की शिकायत
स्थिति जब सामान्य हुई और मामला शांत हुआ तो बहू और उसका पिता बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में शिकायत नहीं की गई है. मामले में एसडीओपी नितिन बघेल ने बताया कि वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढे़ं-8 साल की बच्ची बनी बाल आरक्षक, पुलिस विभाग से जुड़ी 'इच्छा', SP ने सौंपा नियुक्ति पत्र

