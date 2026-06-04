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मुरैना के डिप्टी कलेक्टर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज, ग्वालियर से सबलगढ़ तक शोषण का आरोप, मचा हड़कंप

Deputy Collector Accused of Rape: मुरैना में एक डिप्टी कलेक्टर और पूर्व सबलगढ़ एसडीएम पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:49 PM IST
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मुरैना के डिप्टी कलेक्टर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज, ग्वालियर से सबलगढ़ तक शोषण का आरोप, मचा हड़कंप

Deputy Collector Accused of Rape: मुरैना में प्रशासनिक अमले से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक डिप्टी कलेक्टर और पूर्व सबलगढ़ एसडीएम पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया है. डिप्टी कलेक्टर और पूर्व सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है. महिला की शिकायत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

पीड़िता के मुताबिक, साल 2025 की शुरुआत में फेसबुक के जरिए उसकी पहचान आरोपी अधिकारी से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाया. महिला का आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर अधिकारी ने लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए.

महिला ने डिप्टी कलेक्टर पर लगाया आरोप
महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 30 मार्च 2025 को आरोपी अधिकारी उसे घूमाने के बहाने मुरैना रेस्ट हाउस के पीछे ले गया, जहां कार में उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और ग्वालियर के फ्लैट पर भी कई बार शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया गया है. पीड़िता ने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि शादी को लेकर आरोपी अधिकारी की ओर से आपत्तिजनक मांगे और बयान दिए गए. शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को गिरफ्तार कर लिया है.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस ने आरोपी अधिकारी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर दिया है. मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अब इस मामले में जांच के बाद और क्या खुलासे होते हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.

ये भी पढ़े: भोपाल में EX गर्लफ्रेंड को चाकू से काटा, बचाने आई बहन का गाल चीरकर भागा, तलाश में जुटी पुलिस

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