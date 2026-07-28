/मुरैना में खुद बदहाल शिक्षा विभाग! जर्जर भवन में चल रहा DEO, कभी भी गिर सकता है प्लास्टर; खतरे में अधिकारी-कर्मचारी

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मध्य प्रदेश के मुरैना में शिक्षा व्यवस्था संभालने वाला जिला शिक्षा विभाग खुद बदहाल व्यवस्था का शिकार है. विभाग के पास अपना भवन न होने के कारण कार्यालय वर्षों से डाइट के जर्जर छात्रावास भवन में चल रहा है. सबसे चिंता की बात यह है कि जिस इमारत में अधिकारी और कर्मचारी बैठते हैं, वह पूरी तरह जर्जर हो चुकी है. छत से पानी टपकना, प्लास्टर का झड़ना और कमजोर होती दीवारें किसी बड़े हादसे को न्योता देती हुई लग रही हैं.
जर्जर भवन में चल रहा जिला शिक्षा कार्यालय
दरअसल, जिस इमारत में अधिकारी और कर्मचारी अभी विभागीय कामकाज करते हैं, वह जर्जर हालत में है. दीवारों का प्लास्टर कभी भी गिर सकता है, जिससे कर्मचारी और अधिकारी हर समय खतरे में रहते हैं. बारिश के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है. छत से पानी टपकने के कारण कमरों में पानी जमा हो जाता है और दीवारों से प्लास्टर झड़ता रहता है, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा बना रहता है.
खतरे में अधिकारी-कर्मचारी
बारिश के मौसम में इमारत की हालत और भी खराब हो जाती है. छत कई जगहों से टपकती है, कमरों में पानी भर जाता है और दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगता है. इमारत की जर्जर हालत के बावजूद, अधिकारी और कर्मचारी रोज वहां काम करने को मजबूर हैं. हालात ऐसे हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे छत का कोई हिस्सा गिरना. शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करने वाला विभाग ही एक असुरक्षित इमारत से काम कर रहा है, जिससे कर्मचारियों और वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो रही है. अब स्थिति ऐसी है कि जो विभाग पूरे जिले में स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा करता है, वही सुरक्षित कार्यस्थल के मामले में बेबस नजर आता है.अब यह देखना बाकी है कि जिम्मेदार अधिकारी शिक्षा विभाग को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने या नई इमारत का इंतजाम करने के लिए कब ठोस कदम उठाते हैं.
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