/मुरैना में खुद बदहाल शिक्षा विभाग! जर्जर भवन में चल रहा DEO, कभी भी गिर सकता है प्लास्टर; खतरे में अधिकारी-कर्मचारी

खतरे में अधिकारी-कर्मचारी

बारिश के मौसम में इमारत की हालत और भी खराब हो जाती है. छत कई जगहों से टपकती है, कमरों में पानी भर जाता है और दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगता है. इमारत की जर्जर हालत के बावजूद, अधिकारी और कर्मचारी रोज वहां काम करने को मजबूर हैं. हालात ऐसे हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे छत का कोई हिस्सा गिरना. शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करने वाला विभाग ही एक असुरक्षित इमारत से काम कर रहा है, जिससे कर्मचारियों और वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो रही है. अब स्थिति ऐसी है कि जो विभाग पूरे जिले में स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा करता है, वही सुरक्षित कार्यस्थल के मामले में बेबस नजर आता है.अब यह देखना बाकी है कि जिम्मेदार अधिकारी शिक्षा विभाग को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने या नई इमारत का इंतजाम करने के लिए कब ठोस कदम उठाते हैं.