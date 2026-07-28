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मुरैना में खुद बदहाल शिक्षा विभाग! जर्जर भवन में चल रहा DEO, कभी भी गिर सकता है प्लास्टर; खतरे में अधिकारी-कर्मचारी

मुरैना में जिले की शिक्षा व्यवस्था संभालने वाला जिला शिक्षा विभाग खुद ही बदहाली का शिकार है. विभाग के पास अपनी कोई इमारत नहीं है, इसलिए इसका ऑफिस बरसों से DIET की जर्जर हॉस्टल बिल्डिंग में चल रहा है.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 28, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:35 AM IST
मुरैना में खुद बदहाल शिक्षा विभाग! जर्जर भवन में चल रहा DEO, कभी भी गिर सकता है प्लास्टर; खतरे में अधिकारी-कर्मचारी

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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