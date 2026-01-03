Advertisement
स्कूल बना नशेड़ियों का अड्डा, छात्राओं का वीडियो बनाने से रोका तो हेडमास्टर को पीटा, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

Morena News-मुरैना में सरकारी स्कूल में हेडमास्टर से मारपीट की गई है. मारपीट करने वाले चाचा-भतीजे स्कूल परिसर में नशे के इंजेक्शन लेते थे और छात्राओं के वीडियो बनाते थे. जब प्रभारी हेडमास्टर ने दोनों का विरोध का किया तो मारपीट की गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:34 PM IST
Headmaster Beaten in School-मध्यप्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल में प्रभारी हेडमास्टर के साथ चाचा-भतीजे ने मारपीट कर दी है. चाचा-भतीजे स्कूल परिसर में नशे के इंजेक्शन लेते और छात्राओं के वीडियो बनाते थे. इसे लेकर जब प्रभारी हेडमास्टर ने विरोध किया तो दोनों ने उनकी पिटाई कर दी. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आता है. 

यह घटना पोरसा विकासखंड की ग्राम पंचायत तरसमा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 29 दिसंबर की है. 2 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. तरसमा गांव के रहने वाले सफतू तोमर और उसका भतीजा छोटू तोमर अक्सर स्कूल में नशा करते हैं. 29 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दोनों ने स्कूल के खाली कमरे में नशा किया. नशा करने के बाद वे छात्राओं के वीडियो बना रहे थे. परेशान होकर छात्राओं ने इसकी शिकायत स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर सतेंद्र तोमर से की. 

चाचा-भतीजे ने की मारपीट
हेडमास्टर ने जब चाचा-भतीजे को स्कूल से बाहर जाने के लिए कहा, तो वे नाराज हो गए. नशे की हालत में उन्होंने हेडमास्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी. उन्होंने स्कूल का सरकारी रजिस्टर भी फाड़ दिया. स्कूल में हो रही मारपीट की घटना को देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. 

हेडमास्टर ने दर्ज कराया मामला
इस घटनाक्रम को लेकर प्रभारी हेडमास्टर सतेंद्र तोमर ने बताया कि आरोपी स्कूल में ही नशे के इंजेक्शन लेते हैं और लड़कियों का वीडियो बनाते हैं. जब उन्हें ऐसा करने से रोका जाता है तो वे मारपीट करते हैं. 29 दिसंबर को भी यही हुआ. इस घटना के बाद मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर ले गया. ग्वालियर से लौटने के बाद पूरे मामले की रिपोर्ट थाने पहुंचकर दर्ज कराई. 

पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया
इस मामले में पुलिस ने स्कूल में नशा करने वाले चाचा-भतीजे पर मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया. हालांकि, पुलिस ने यह जांच करना जरूरी भी नहीं समझा की आरोपी नशा करते हैं. उन्हें ग्रामीण इलाके में स्मैक, चरस या सूखा नशा कहां से मिल रहा है. घटना को लेकर थाना प्रभारी दिनेश कुशवाह ने बताया कि प्रभारी हेडमास्टर सतेंद्र तोमर की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

