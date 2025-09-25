Advertisement
दरिंदा है या पिता? पत्नी ने किया इंकार तो 4 महीने की बेटी को उठाकर पटका, चीखती रही मासूम नहीं आई दया

Morena News-मुरैना में पिता ने अपनी बेटी को उठाकर जमीन पर पटक दिया. जब युवक की पत्नी ने ससुराल से उसके साथ चलने से मना किया तो उसने बेटी को उठाकर जमीन पर पटक दिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो 4 महीने बाद सामने आया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:38 PM IST
Madhya Pradesh News-मध्यप्रदेश के मुरैना में एक पिता की क्रूरता का मामला सामने आया है, जहां पिता ने अपनी ही मासूम बेटी को उठाकर जमीन पर पटक दिया. युवक अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा था. जब उसकी पत्नी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो यह सुनकर वह बौखला गया. उसने गुस्से में खाट पर बैठी बेटी को जमीन पर उठाकर पटक दिया. यह पूरी घटना 4 महीने पुरानी बताई जा रही है. 

ससुराल पहुंचा था युवक 
युवक अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया था. वहीं उसने बेटी को उठाकर जमीन पर पटक दिया, इस दौरान मासूम बेटी चीखती रही. यह पूरी घटना 4 महीने पुरानी है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो युवक के साले ने बनाया था, जो अब जाकर सामने आया है. इस घटना के बाद मासूम को अस्पताल ले जाया गया था. 

गुस्से में बेटी को पटका
जानकारी के अनुसार, सिंगल बस्ती में रहने वाले ब्रजकिशोर जाटव की पत्नी सबलगढ़ में अपने मायके में थी. ब्रजिकिशोर जब उसे लेने के लिए सबलगढ़ अपनी ससुराल गया तो उसकी पत्नी ने आने से मना कर दिया. इसी बात से नाराज ब्रजकिशोर ने खाट पर बैठी मासूम बेटी को उठाकर जमीन पर पटक दिया. इस घटना में मासूम घायल हो गई और चीखती रही. 

तीन आरोपी हिरासत में
सीएसपी दीपाली चंदोरिया ने बताया कि वीडियो 4 महीने पुराना है. किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ. इसके बाद पति ने विनीता नाम की महिला को पीट दिया था. इसकी रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई थी. इसके बाद यह वीडियो विरोधी पक्ष ने वायरल कर दिया. वीडियो की जांच की जा रही है. इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Morena की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

