वकील आत्महत्या मामला, मुरैना की महिला SI और कॉन्स्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज, आत्महत्या के लिए उकसाने का केस

Gwalior Crime News-ग्वालियर में वकील मृत्युंजय चौहान के आत्महत्या करने के मामले में 24 दिन के बाद एक्शन हुआ है. इस घटना के 24 दिन के बाद मुरैना सिविल लाइन थाने में पदस्थ कॉन्स्टेबल अराफात खान और एसआई प्रीति जादोन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है. आरोपी महिला सब-इंस्पेक्टर और साथी कॉन्स्टेबल के खिलाफ गोला का मंदिर थाना में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है.

कॉन्स्टेबल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा

मृतक मृत्युंजय चौहान की सगाई मुरैना के सिविल लाइन थाने में पदस्थ महिला एसआई प्रीति जादोन के साथ हुई थी. दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे. दोनों के बीच सबकुछ भी ठीक चल रहा था, लेकिन 12 दिसंबर को जब मृत्युंजय बिना बताए मुरैना स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गी. उन्होंने अपनी मंगेतर को एक कॉन्स्टेबल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया.

मृत्युंजय के साथ की मारपीट

जब रंगे हाथों महिला एसआई और सिपाही पकड़े गए तो उन्होंने शर्मिंदा होने की वजह आक्रामक रुख अपनाया. एफआईआर के अनुसार, एसआई ने सिपाही को उकसाया, जिसने मृत्युंजल को बेरहमी से जमीन पर पटककर पीटा. इतना ही नहीं, आरोप है कि महिला एसआई ने अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर दो बार फायर करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि गोली नहीं चली. उन्होंने मृत्युंजय को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे.

फांसी लगाकर दी जान

मृत्युंजय इस घटना के बाद पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ. पुलिस ने मृत्युंजय की एक नहीं सुनी. 14 दिसंबर को महिला एसआई ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्वालियर में मृत्युंजय पर ही उल्टा केस दर्ज करवा दिया. इस पूरे घटनाक्रम से परेशान होकर मृत्युंजय ने अपने दिन 15 दिसंबर को ग्वालियर में अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी.

तकनीकी साक्ष्यों से हई पुष्टि

पुलिस ने मृतक की मां, कई प्रत्यक्षदर्शियों और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच की. जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन की घटना से इसकी पुष्टि हुई. पुलिस जांच में यह सामने आया कि महिला एसआई ने मृतक पर शादी का दबाव, पूर्व पत्नी का तलाक, जमीन और जूलरी हड़पने के आरोप लगाए. मंगलवार को ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

