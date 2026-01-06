Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3065927
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

वकील आत्महत्या मामला, मुरैना की महिला SI और कॉन्स्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज, आत्महत्या के लिए उकसाने का केस

Morena News-वकील मृत्युंजय चौहान को आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कॉन्स्टेबल अराफात खान और एसआई प्रीति जादोन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एफआईआर ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना में दर्ज की गई है. मृत्युंजय के आत्महत्या करने के 24 दिन के बाद मामला दर्ज किया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वकील आत्महत्या मामला, मुरैना की महिला SI और कॉन्स्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज, आत्महत्या के लिए उकसाने का केस

Gwalior Crime News-ग्वालियर में वकील मृत्युंजय चौहान के आत्महत्या करने के मामले में 24 दिन के बाद एक्शन हुआ है. इस घटना के 24 दिन के बाद मुरैना सिविल लाइन थाने में पदस्थ कॉन्स्टेबल अराफात खान और एसआई प्रीति जादोन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है. आरोपी महिला सब-इंस्पेक्टर और साथी कॉन्स्टेबल के खिलाफ गोला का मंदिर थाना में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. 

कॉन्स्टेबल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा
मृतक मृत्युंजय चौहान की सगाई मुरैना के सिविल लाइन थाने में पदस्थ महिला एसआई प्रीति जादोन के साथ हुई थी. दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे. दोनों के बीच सबकुछ भी ठीक चल रहा था, लेकिन 12 दिसंबर को जब मृत्युंजय बिना बताए मुरैना स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गी. उन्होंने अपनी मंगेतर को एक कॉन्स्टेबल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. 

मृत्युंजय के साथ की मारपीट
जब रंगे हाथों महिला एसआई और सिपाही पकड़े गए तो उन्होंने शर्मिंदा होने की वजह आक्रामक रुख अपनाया. एफआईआर के अनुसार, एसआई ने सिपाही को उकसाया, जिसने मृत्युंजल को बेरहमी से जमीन पर पटककर पीटा. इतना ही नहीं, आरोप है कि महिला एसआई ने अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर दो बार फायर करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि गोली नहीं चली. उन्होंने मृत्युंजय को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

फांसी लगाकर दी जान
मृत्युंजय इस घटना के बाद पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ. पुलिस ने मृत्युंजय की एक नहीं सुनी. 14 दिसंबर को महिला एसआई ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्वालियर में मृत्युंजय पर ही उल्टा केस दर्ज करवा दिया. इस पूरे घटनाक्रम से परेशान होकर मृत्युंजय ने अपने दिन 15 दिसंबर को ग्वालियर में अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी. 

तकनीकी साक्ष्यों से हई पुष्टि
पुलिस ने मृतक की मां, कई प्रत्यक्षदर्शियों और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच की. जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन की घटना से इसकी पुष्टि हुई. पुलिस जांच में यह सामने आया कि महिला एसआई ने मृतक पर शादी का दबाव, पूर्व पत्नी का तलाक, जमीन और जूलरी हड़पने के आरोप लगाए. मंगलवार को ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें-कमरे में दूसरी महिला को लाने का विरोध किया, तो पत्नी को पीटकर तीन बार बोला 'तलाक'

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime NewsMorena news

Trending news

mp news
वकील आत्महत्या मामला, मुरैना की महिला SI और कॉन्स्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज
betul news
दिल्ली पुलिस बनकर ठगों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 23 लाख ठगे, 3 दिन तक बनाया बंधक
chhattisgarh news
कमरे में दूसरी महिला को लाने का विरोध किया, तो पत्नी को पीटकर तीन बार बोला 'तलाक'
mp news
मेले में 'काल' बनकर दौड़ी तेज रफ्तार कार, 8 पसलियां टूटीं, पैर हुए फ्रैक्चर...मौत
kotumsar cave
कुटुमसर गुफा का अनदेखा हिस्सा पर्यटकों के लिए होगा सार्वजनिक, इस दिन से होगी एंट्री
mp news
स्कूल ग्राउंड में खेलते-खेलते थम गईं मासूम की सांसे, ग्राउंड में PT करने पहुंची थी
chhattisgarh news
मासूम बच्ची को खेत ले जाकर किया दुष्कर्म, फिर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर ली जान
Chinese Manjha
चाइनीज मांझे से क्यों पतंग उड़ाना पसंद करते हैं लोग? पकड़े जाने पर कितनी सजा
sheopur news
मंच से देवी-देवताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी, देवों को पूजने वालों को बताया हत्यारा
mp news
दहेज की बाइक बांधकर ले गई पत्नी, सास-ससुर को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल