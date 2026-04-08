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मुरैना में रेत माफिया ने वन विभाग के आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचला, मौके पर हुई मौत, कार्रवाई करने गई थी टीम

Morena News-मुरैना में रेत माफिया पर कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर हमला हो गया. रेत माफिया ने एक वन आरक्षक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया. मौके पर ही वन आरक्षक की मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 08, 2026, 09:32 AM IST
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मुरैना में रेत माफिया ने वन विभाग के आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचला, मौके पर हुई मौत, कार्रवाई करने गई थी टीम

Forest Guard Crushed to Death-मध्यप्रदेश के मुरैना में रेत माफिया के अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर बुधवार सुबह हमला हो गया. बदमाशों ने वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया. रेत माफिया ने वन आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचल दिया. वन आरक्षक हरकेश गुर्जर के सिर पर ट्रॉली का पहिया चढ़ गया, मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना दिमनी थाना इलाके में रानपुर गांव चौराहे के पास की है. पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. 

आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज 
घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़, एसपी समीर सौरभ और डीएफओ हरिश्चंद बघेल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. वन आरक्षक के शव को जिला अस्पताल लाया गया है. जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. 

कार्रवाई करने पहुंची थी टीम
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध रेत परिवहन की सूचना मिलने पर वन विभाग की 6 सदस्यीय टीम मौके पर कार्रवाई करने पहुंची थी. वन विभाग की टीम को देख ड्राइवर विनोद कोरी ने रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भागने की कोशिश की. इस दौरान वन आरक्षक हरकेश गुर्जर उसे रोकने के लिए आगे बढ़े. ड्राइवर विनोद ने उन्हें कुचल दिया. ट्रॉली का पहिया आरक्षक के सिर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई. 

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पुलिस तलाश में जुटी 
एडिशनल एसपी सुरेंद्र पाल सिंह ने कहा दिमनी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है.शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है. इलाके में अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है. आरोपी की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें-पुलिस से शिकायत की तो दबंगों ने घर आकर दी धमकी, खौफ में दलित नाबालिग ने लगाई आग

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