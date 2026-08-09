/ई-अटेंडेंस लगाकर गायब हो जाते हैं गुरुजी, प्राइवेट शिक्षिका के भरोसे चल रहा सरकारी स्कूल, औचक निरीक्षण में खुली पोल

दरअसल मामला कैलारस क्षेत्र के पोखरपुरा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है. मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा अधिकारी भगवान सिंह इंदोलिया कैलरस विकासखंड के स्कूलों का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने देखा कि पोखरपुर सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक अमरलाल रावत की जगह प्रीति रावत नाम की एक प्राइवेट टीचर बच्चों को पढ़ा रही थीं. छात्रा से पूछताछ में पता चला की शिक्षक रोजाना स्कूल पहुंचकर पहले ई-अटेंडेंस दर्ज करते हैं और उसके बाद स्कूल छोड़कर अपने घर चले जाते हैं. हैरानी की बात यह है कि उनकी जगह गांव की ही एक युवती प्रीति रावत मात्र 4500 रुपए में बच्चों को पढ़ाती नजर आई.