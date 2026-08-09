/ई-अटेंडेंस लगाकर गायब हो जाते हैं गुरुजी, प्राइवेट शिक्षिका के भरोसे चल रहा सरकारी स्कूल, औचक निरीक्षण में खुली पोल

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मुरैना जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी टीचर की जगह एक प्राइवेट महिला टीचर बच्चों को पढ़ाती हुई मिलीं. जिला शिक्षा अधिकारी भगवान सिंह इंदोलिया के औचक निरीक्षण के दौरान यह पूरा मामला सामने आया. बताया जा रहा है कि सरकारी शिक्षक ई-अटेंडेंस लगाकर घर चले जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई गांव की एक युवती के सहारे छोड़ दी जाती है.
दरअसल मामला कैलारस क्षेत्र के पोखरपुरा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है. मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा अधिकारी भगवान सिंह इंदोलिया कैलरस विकासखंड के स्कूलों का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने देखा कि पोखरपुर सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक अमरलाल रावत की जगह प्रीति रावत नाम की एक प्राइवेट टीचर बच्चों को पढ़ा रही थीं. छात्रा से पूछताछ में पता चला की शिक्षक रोजाना स्कूल पहुंचकर पहले ई-अटेंडेंस दर्ज करते हैं और उसके बाद स्कूल छोड़कर अपने घर चले जाते हैं. हैरानी की बात यह है कि उनकी जगह गांव की ही एक युवती प्रीति रावत मात्र 4500 रुपए में बच्चों को पढ़ाती नजर आई.
औचक निरीक्षण में खुली पोल
निरीक्षण के दौरान स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी. साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने घटनास्थल का वीडियो बनाया और उसे कलेक्टर को भेजा. जिला शिक्षा अधिकारी भगवान सिंह इंदोलिया का कहना है कि पोखरपुर प्राइमरी स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई गईं. वहीं नियुक्त शिक्षक अमरलाल रावत की जगह एक गैर सरकारी शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हुए पाई गई हैं.
शिक्षक के खिलाफ होगी कार्रवाई
इस घटना ने जिले की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. सवाल यह है कि जब सरकारी शिक्षक ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा. अब देखना होगा कि इस गंभीर लापरवाही के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा शिक्षक अमरलाल रावत के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है
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