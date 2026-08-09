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ई-अटेंडेंस लगाकर गायब हो जाते हैं गुरुजी, प्राइवेट शिक्षिका के भरोसे चल रहा सरकारी स्कूल, औचक निरीक्षण में खुली पोल

मुरैना में शिक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है. औचक निरीक्षण में सरकारी शिक्षक की जगह एक प्राइवेट महिला शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती मिलीं. आरोप है कि सरकारी शिक्षक ई-अटेंडेंस लगाकर घर चले जाते हैं.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Aug 09, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:26 PM IST
ई-अटेंडेंस लगाकर गायब हो जाते हैं गुरुजी, प्राइवेट शिक्षिका के भरोसे चल रहा सरकारी स्कूल, औचक निरीक्षण में खुली पोल

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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