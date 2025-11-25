पति से झंझट! पत्नी के मायके वालों ने ससुराल पर बोला धावा, घर में घुसकर पति और ससुर को लोहे के डंडों से पीटा

Morena Family Dispute Viral Video-मध्यप्रदेश के मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार को घरेलू विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच, पत्नी के परिजनों ने अचानक पति के घर पर धावा बोल दिया. घर में घुसकर उन्होंने न केवल पति पर हमला किया, बल्कि उसे बचाने आए उसके पिता को भी बुरी तरह से पीट दिया. यह घटना इतनी उग्र थी कि चीख-पुखार सुनकर आस-पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंचे और हस्तक्षेप करने की कोशिश की.

रॉड-डंडे लेकर घुसे हमलावर

पत्नी के परिवार के कई सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के घर पहुंचे और विवाद बढ़ते ही मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि हमलावर लोहे-डंडों के साथ अंदर घुसे और सीधे पति पर टूट पड़े. बीच-बचाव करने आए बुजुर्ग पिता पर भी हमला कर दिया. दोनों को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिनका स्थानीय अस्पताल में उपचार जारी है.

पड़ोसियों ने बनाया वीडियो

इस घटना का पूरा घटनाक्रम पड़ोसियों ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया. बाद में ये वीडियो पुलिस कौ सौंपे गए, जिनमें आधा दर्जन से अधिक लोग घर में जबरन घुसते और हमला करते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. वीडियो साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सभी संदिग्ध लोगों की पहचान कर ली है. सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ घर में घुसकर हमला करने, मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. इस घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस की टीमें लगातार दबिश देकर उनकी तलाश में जुटी हुई हैं.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

सिविल लाइन थाना पुलिस सभी फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है की वीडियो साक्ष्य मिलने से आरोपियों की पहचान स्पष्ट है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है और मारपीट की वजह, दोनों पक्षों के पुराने विवाद की भी जांच की जा रही है.

