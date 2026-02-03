Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3097101
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमुरैना

मुरैना में शर्मसार हुई मानवता, दलित युवक को मुर्गा बनाया, अश्लील हरकतें कराईं, वीडियो आया सामने

Morena News-मुरैना में एक दलित युवक को मुर्गा बनाकर मारपीट की गई. इसके बाद उससे अश्लील हरकतें भी कराई गईं. युवक ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर अभद्रता की. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुरैना में शर्मसार हुई मानवता, दलित युवक को मुर्गा बनाया, अश्लील हरकतें कराईं, वीडियो आया सामने

Dalit Youth Beaten in Morena-मध्यप्रदेश के मुरैना से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पैसे न देने के विवाद में एक दलित युवक के साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किया गया. दलित युवक को पैसों के विवाद में मुर्गा बनाकर थप्पड़ मारने गए. इसके बाद युवक से अश्लील हरकतें भी कराई गईं. घटना को लेकर दो वीडियो सामने आए हैं, जिसमें आरोपी भी नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई और युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित और उसके परिवार का पता पुलिस लगा रही है. 

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
जानकारी के अनुसार, यह मामला अंबाह थाना क्षेत्र का है. पीड़ित दलित युवक आरोपी की ही गली में किराए से रहता था. अब बताया जा रहा है कि डर के चलते युवक का परिवार घर छोड़कर कहीं चला गया है. मामले को लेकर एसपी समीर सौरभ ने बताया कि आरोपी आभाष उर्फ धर्मेंद्र तोमर पर मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

आरोपी आदतन अपराधी
अभद्रता करने वाले आरोपी की पहचान पुई उर्फ धर्मेंद्र तोमर, निवासी रेतपुरा, पुराना अंबाह थाना क्षेत्र के पीछे की बताई गई है. वह अंबाह थाने का आदतन अपराधी है. आरोपी और उसके सहयोगियों ने कर्ज की रकम वापस न करने का पर युवक को अपना घर बुलाया और उसके साथ मारपीट की. मारपीट करने के बाद युवक के साथ अभद्रता की गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

साथी ने बनाया वीडियो
इस पूरे घटनाक्रम के दो अलग-अलग वीडियो सामने आए हैं. घटना के पहले वीडियो में पीड़ित युवक को मुर्गा बनाकर उससे खुद ही अपने पीछ थप्पड़ मारने को कहा गया. घटना के अन्य वीडिोय में अंबाह जनपद कार्यालय के पीछे ले जाकर आरोपी ने उससे प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ कराई गई और पेशाब कराई गई. दोनों वीडियो को आरोपी के किसी साथी ने बनाया था. वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है. 

परिवार हुआ लापता
बताया जा रहा है कि आरोपी और पीड़ित की पुरानी पहचान थी और वह उसकी गली में किराए से रहता था. परिवार परेशान होकर कहीं दूसरी जगह रहने चला गया था. फिलहाल पीड़ित का परिवार लापता बताया जा रहा है. घटना को लेकर एसडीओपी रवि भदौरिया ने बताया कि दलित युवक को प्रताड़ित करने का वीडियो सामने आया था. संज्ञान में लेकर आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.

यह भी पढ़ें-प्रेमिका बनी लेडी किलर, प्रेमी ने नंबर किया ब्लॉक, तो चाकू मारकर की हत्या

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMorena newsviral video

Trending news

mp news
मुरैना में शर्मसार हुई मानवता, दलित युवक को मुर्गा बनाया, अश्लील हरकतें कराईं
mp news hindi
MP बोर्ड परीक्षा के नाम पर हो रहा साइबर फ्रॉड, भूलकर भी क्लिक न करें अनजान APK लिंक
chhattisgarh news
प्रेमिका बनी लेडी किलर, प्रेमी ने नंबर किया ब्लॉक, तो चाकू मारकर की हत्या
Ujjain News Hindi
महिला के पेट के अंदर फुटबॉल जितनी बड़ी गांठ, डॉक्टरों ने बाहर निकाला 18kg का सिस्ट
Indore News Hindi
कूरियर खोलते ही महिला के उड़े होश ,पार्सल में निकला देशी कट्टा और धमकी भरा लेटर
mp news
तांत्रिक बनकर किया 'हाथ साफ', मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर ऐंठे 2.50 लाख, गिरफ्तार
mp news
विस्थापितों को फ्री रजिस्ट्री, किसानों को पानी, कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले
Mohan Yadav
बजट पर CM मोहन यादव का विशेष लेख, बोले- आर्थिक विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा
Mohan Yadav
CM मोहन यादव वडोदरा में महंत स्वामी महाराज के 92वें जन्मजयंती महोत्सव में हुए शामिल
Railway Budget 2026
1200KM ट्रैक, 2 कॉरिडोर, यात्री ट्रेनें दोगुनी... बदलेगा छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क