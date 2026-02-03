मुरैना में शर्मसार हुई मानवता, दलित युवक को मुर्गा बनाया, अश्लील हरकतें कराईं, वीडियो आया सामने

Dalit Youth Beaten in Morena-मध्यप्रदेश के मुरैना से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पैसे न देने के विवाद में एक दलित युवक के साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किया गया. दलित युवक को पैसों के विवाद में मुर्गा बनाकर थप्पड़ मारने गए. इसके बाद युवक से अश्लील हरकतें भी कराई गईं. घटना को लेकर दो वीडियो सामने आए हैं, जिसमें आरोपी भी नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई और युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित और उसके परिवार का पता पुलिस लगा रही है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, यह मामला अंबाह थाना क्षेत्र का है. पीड़ित दलित युवक आरोपी की ही गली में किराए से रहता था. अब बताया जा रहा है कि डर के चलते युवक का परिवार घर छोड़कर कहीं चला गया है. मामले को लेकर एसपी समीर सौरभ ने बताया कि आरोपी आभाष उर्फ धर्मेंद्र तोमर पर मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

आरोपी आदतन अपराधी

अभद्रता करने वाले आरोपी की पहचान पुई उर्फ धर्मेंद्र तोमर, निवासी रेतपुरा, पुराना अंबाह थाना क्षेत्र के पीछे की बताई गई है. वह अंबाह थाने का आदतन अपराधी है. आरोपी और उसके सहयोगियों ने कर्ज की रकम वापस न करने का पर युवक को अपना घर बुलाया और उसके साथ मारपीट की. मारपीट करने के बाद युवक के साथ अभद्रता की गई.

साथी ने बनाया वीडियो

इस पूरे घटनाक्रम के दो अलग-अलग वीडियो सामने आए हैं. घटना के पहले वीडियो में पीड़ित युवक को मुर्गा बनाकर उससे खुद ही अपने पीछ थप्पड़ मारने को कहा गया. घटना के अन्य वीडिोय में अंबाह जनपद कार्यालय के पीछे ले जाकर आरोपी ने उससे प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ कराई गई और पेशाब कराई गई. दोनों वीडियो को आरोपी के किसी साथी ने बनाया था. वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है.

परिवार हुआ लापता

बताया जा रहा है कि आरोपी और पीड़ित की पुरानी पहचान थी और वह उसकी गली में किराए से रहता था. परिवार परेशान होकर कहीं दूसरी जगह रहने चला गया था. फिलहाल पीड़ित का परिवार लापता बताया जा रहा है. घटना को लेकर एसडीओपी रवि भदौरिया ने बताया कि दलित युवक को प्रताड़ित करने का वीडियो सामने आया था. संज्ञान में लेकर आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.

