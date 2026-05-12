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ले-देकर ही करना है तो ये लीजिए, साहब...जनसुनवाई में छात्र ने अनोखे तरीके से लगाई गुहार, अफसर भी रह गए दंग

Morena News-मुरैना में सीवर और गंदे पानी की समस्या का समाधान न होने पर छात्र ने अनोखे तरीके से अपनी मांग रखी. कलेक्टोरेट में हुई जनसुनवाई में छात्र ने सीईओ की टेबल पर रिश्वत के रूप में चार टॉफियां रखीं और कहा कि अगर कुछ ले-देकर ही काम करना है तो यह टॉफियां ले लीजिए.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 12, 2026, 04:30 PM IST
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ले-देकर ही करना है तो ये लीजिए, साहब...जनसुनवाई में छात्र ने अनोखे तरीके से लगाई गुहार, अफसर भी रह गए दंग

MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां इलाके में गंदगी की समस्या का समाधान नहीं होने पर छात्र ने अनोखे तरीके से अपनी मांग रखी. 9 साल के छात्र ने मंगलवार को हुई जनसुनवाई में कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन अफसर दंग रह गए. छात्र की बात सुनकर जिला पंचायत सीईओ ने तुरंत समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए. 

जेब से निकालीं टॉफियां
जनसुनवाई में पहुंचे छात्र ने कहा कि श्रीमान, अगर कुछ ले-देकर ही काम करना है तो यह टॉफियां ले लीजिए, लेकिन हमारी शिकायत सुन लीजिए. गली में सीवर की बदबू और गंदे पानी से स्कूल जाना दूभर हो गया है. छात्र ने अपनी जेब से चार टॉफियां निकाली और जिला पंचायत सीईओ की टेबल पर रख दीं. 

2 महीने से परेशान हैं लोग
मुरैना के संजय कॉलोनी निवासी मानवेंद्र सिंह, जो कक्षा छठवीं का छात्र है, मंगलवार को जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था. उसने बताया कि कॉलोनी में पंडित चक्की के पास पिछले दो महीने से गंदा पानी भरा हुआ है. शिकायत के अनुसार, एक पड़ोसी द्वारा किए गए बोरवेल के कारण सीवर लाइन फूट गई, जिससे पूरी गली में सीवर का पानी जमा हो गया है. इस स्थिति के कारण बच्चों का स्कूल जाना और पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है. 

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ले-देकर काम कर दीजिए
नन्हे मानवेंद्र ने अधिकारियों को बताया कि वह पहली बार शिकायत लेकर नहीं आया है. इससे पहले 5 मई को भी वह जनसुनवाई में गुहार लगा चुका था, जहां उसे नगर निगम की टीम भेजने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. व्यवस्था से निराश होकर इस बार जनसुनवाई में पहुंचे छात्र ने अपने जेब से चार टॉफियां निकालकर जिला पंचायत सीईओ की टेबल पर रखीं और कहा ले-देकर काम कर दीजिए. 

अधिकारी हुई सक्रिय, दिए निर्देश
एक मासूम बच्चे ने लचर व्यवस्था पर किए इस अनूठे विरोध को देखकर जनसुनवाई में बैठे जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव और अन्य अधिकारी दंग रह गए. बच्चे की पीड़ा और साहस को देखते हुए सीईओ ने तत्काल नगर निगम के अधिकारियों को फोन लगाया और निर्देश दिए कि इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर तुरंत किया जाए.

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