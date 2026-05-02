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डोंगरपुर-जौरा विवाद ने पकड़ा तूल, गोलियों की तड़तडाहट से गूंजा उठा इलाक

Morena Firing News: मुरैना के डोंगरपुर गांव में अवैध शराब पकड़े जाने के बाद विवाद बढ़ गया. जौरा नगर में बदमाशों ने रविंद्र सिकरवार के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी. घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और पुलिस जांच में जुटी है.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: May 02, 2026, 11:37 PM IST
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डोंगरपुर-जौरा विवाद ने पकड़ा तूल, गोलियों की तड़तडाहट से गूंजा उठा इलाक

Morena Firing News: मुरैना जिले के डोंगरपुर गांव में अवैध शराब पकड़े जाने के बाद शुरू हुआ विवाद अब हिंसक रूप लेता जा रहा है. एक्साइज पुलिस द्वारा ग्वालियर निर्मित अवैध शराब जब्त किए जाने के बाद शक के आधार पर जौरा नगर में फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है. बदमाशों ने जौरा में रविंद्र सिकरवार के घर के बाहर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग की. जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी फायरिंग करते और फिर भागते हुए साफ नजर आ रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, जौरा नगर में शराब का ठेका रविंद्र सिकरवार के रिश्तेदार के नाम पर संचालित है. संदेह था कि अवैध शराब पकड़वाने में उनका हाथ है. इसी रंजिश के चलते एक दर्जन से अधिक लोग डोंगरपुर से जौरा पहुंचे. इनमें चंद्रपाल, धारा, राजीव और संजय सहित अन्य लोग शामिल बताए जा रहे हैं. कुछ आरोपी मोटरसाइकिल और कार से आए, जबकि अन्य पैदल पहुंचे.मौके पर पहुंचते ही आरोपियों ने 2 से 3 राउंड फायर किए. फायरिंग के दौरान मोहल्ले के कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए तीन-चार आरोपियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके पर तीन राइफल, एक पिस्टल, एक मोटरसाइकिल और एक चार पहिया वाहन छोड़कर फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है.

दूसरे पक्ष ने भी जौरा थाने में दर्ज कराई FIR
वहीं, मामले में दूसरे पक्ष ने भी जौरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. डोंगरपुर निवासी चंद्रपाल यादव (35) ने शिकायत में बताया कि 2 मई 2026 को दोपहर करीब 1 बजे वे अपने भाई संजय, भतीजे धारा सिंह और राजीव के साथ कार (MP-07 JM 5522) से रविंद्र सिकरवार के घर गए थे. वहां से लौटते समय रविंद्र, राहुल उर्फ जोंटी, अवनीश उर्फ कल्ला और धर्मेन्द्र परमार ने गाली-गलौज करते हुए सरियों से हमला कर दिया. शिकायत के अनुसार, हमले में चंद्रपाल के सिर व पीठ, धारा सिंह के सिर, संजय के सिर और हाथ तथा राजीव के सिर और कंधे में चोटें आईं. आरोपियों ने कार में भी तोड़फोड़ की. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

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