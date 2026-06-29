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मुरैना में रास्ते में शिक्षिका को आया हार्ट अटैक, फरिश्ते बनकर आए दो युवकों ने CPR देकर बचाई जान

Morena News-मुरैना के हाईवे पर स्कूल जाते समय हार्ट अटैक से सड़क पर गिरीं महिला शिक्षिका को दो युवकों ने सीपीआर देकर जान बचाई. युवकों ने सूझबूझ दिखाते हुए शिक्षिका को समय पर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद महिला को ग्वालियर रेफर किया गया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 29, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:32 PM IST
मुरैना में रास्ते में शिक्षिका को आया हार्ट अटैक, फरिश्ते बनकर आए दो युवकों ने CPR देकर बचाई जान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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