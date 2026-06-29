मुरैना में रास्ते में शिक्षिका को आया हार्ट अटैक, फरिश्ते बनकर आए दो युवकों ने CPR देकर बचाई जान

महिला ग्वालियर रेफर, डॉक्टरों ने की तारीफ

सांसें लौटने के बाद दोनों युवकों ने अपनी ही गाड़ी से शिक्षिका को तत्काल नजदीकी कैलारस अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को प्राथमिक उपचार दिया और उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर और उच्च स्तरीय इलाज के लिए तुरंत ग्वालियर रेफर कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही शिक्षिका के घबराए परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. डॉक्टरों की भी मानना है कि समय पर लिया गया सही फैसला और सीपीआर की जानकारी किसी की भी जिंदगी बचा सकती है. इन दोनों युवकों के जज्बे ने साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है.