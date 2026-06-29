मुरैना में रास्ते में शिक्षिका को आया हार्ट अटैक, फरिश्ते बनकर आए दो युवकों ने CPR देकर बचाई जान

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Morena Teacher Suffers Heart Attack-मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से इंसानियत और सूझबूझ का अनोखा मामला सामने आया है. यहां नेशनल हाईवे पर समय रहते दी गई सीपीआर तकनीक ने एक महिला शिक्षिका को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया और उनकी जान बचा ली. स्कूल ड्यूटी पर जा रही शिक्षिका को रास्ते में अचानक हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वे अपनी चलती ड्यूटी समेत अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ी थीं. ऐसे नाजुक समय में मौके से गुजर रहे दो स्थानीय युवकों की सजगता, तत्परता और सूझबूझ ने उन्हें नया जीवन दे दिया.
अचानक बेहोश होकर गिरीं शिक्षिका
यह पूरी घटना मुरैना के कैलारस क्षेत्र की है. जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के तिलोंजरी हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ महिला शिक्षिका ललिता धाकड़ सोमवार सुबह रोज की तरह अपनी स्कूटी पर सवार होकर स्कूल जाने के लिए निकली थीं. जैसे ही वे नेशनल हाईवे-552 पर पहुंचीं, अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और वे बेहोश होकर सड़क के किनारे गिर गईं.
फरिश्ते बनकर आए युवक
इसी दौरान वहां से सूरज धाकड़ अपने साथी पवन गुर्जर के साथ गुजर रहे थे. सड़क किनारे महिला को इस हाल में देखकर दोनों तुरंत अपनी गाड़ी रोककर मौके पर पहुंचे. महिला की नब्ज और गंभीर हालत को देखते हुए दोनों ने बिना एक पल गंवाए उन्हें तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया. युवकों की इस कोशिश का असर हुआ और कुछ ही मिनटों की कड़ी मशक्कत के बाद शिक्षिका की थमी हुई सांसें दोबारा वापस आने लगीं.
महिला ग्वालियर रेफर, डॉक्टरों ने की तारीफ
सांसें लौटने के बाद दोनों युवकों ने अपनी ही गाड़ी से शिक्षिका को तत्काल नजदीकी कैलारस अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को प्राथमिक उपचार दिया और उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर और उच्च स्तरीय इलाज के लिए तुरंत ग्वालियर रेफर कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही शिक्षिका के घबराए परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. डॉक्टरों की भी मानना है कि समय पर लिया गया सही फैसला और सीपीआर की जानकारी किसी की भी जिंदगी बचा सकती है. इन दोनों युवकों के जज्बे ने साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है.
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