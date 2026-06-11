भैंस के चक्कर में दोस्त ने ही लुटवाया फौजी दोस्त का घर, मुरैना में 55 लाख की चोरी का सनसनीखेज खुलासा

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Morena Theft Mystery Solved-मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के नंदपुरा गांव में एक रिटायर्ड फौजी के घर हुई 55 लाख रुपए की बड़ी चोरी का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कोई बाहरी अपराधी नहीं, बल्कि फौजी का अपना जिगरी दोस्त ही निकला. उसने महज एक लाख रुपए की भैंस खरीदने के लालच में एक शातिर इनामी गिरोह को अपने ही दोस्त के घर की पूरी जानकारी दे दी थी. देवगढ़ थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य साजिशकर्ता सहित गिरोह के 6 आरोपियों को को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी का पूरा माल भी बरामद कर लिया है.
रिश्ता देखने आए मेहमानों पर था शक
घटना की शुरुआत तब हुई जब रिटायर्ड फौजी विष्णु सिकरवार के बेटे के लिए 22 मई को भिंड से लड़की वाले रिश्ता लेकर आए थे. दिनभर मेहमानों की खातिरदारी चलती रही. उनके जाने के बाद जब फौजी घर के अंदर गए, तो उनकी लाइसेंसी बंदूक गायब थी. पूरे घर की तलाशी लेने पर पता चला कि फौजी की दोनों शादीशुदा बेटियों के गहने और नकदी भी गायब हैं. छत के रास्ते खेतों में टूटे सूटकेस मिले. दिनदहाड़े हुई इस घटना से गांव में यह अफवाह फैल गई कि रिश्ता तय करने आए लड़की वालों ने परिवार पर जादू-टोना या सम्मोहन करके चोरी की है.
कूलर की आवाज में साफ हो गया घर
मुरैना एसपी धर्मराज मीणा ने मामले की जांच के लिए चार विशेष टीमें बनाईं. पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि इस चोरी के पीछे 32 हजार रुपए के इनामी बदमाश रामस्वरूप उर्फ स्वरूपा गुर्जर की हाथ हो सकता है. पुलिस ने जब स्वरूपा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ थी, तो पूरी कहानी ही पलट गई. पता चला कि चोरी 22 मई को दिन में नहीं, बल्कि 21 मई को रात को ही हो चुकी थी. रात में फौजी का पूरा परिवार कूलर चलाकर गहरी नींद में सो रहा था, जिसका फायदा उठाकर चोर खेतों के रास्ते छत से घर में घुसे और पूरा माल समेटकर रफूचक्कर हो गए.
पार्टी में रची थी साजिश
पूछताछ में सामने आया कि वारदात का असली विलेन फौजी का दोस्त रामप्रकाश उर्फ रम्पा सिकरवार निकला. कुछ दिन पहले इमानी बदमाश स्वरूपा के बेटे की जन्मदिन की पार्टी थी. वहां रम्पा ने जिक्र किया कि उसे भैंस खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है. शातिर चोर स्वरूपा ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर वह किसी अमीर घर का पता बताएगा, तो उसे एक लाख रुपए मिलेंगे. लालच में आकर रम्पा ने अपने ही दोस्त के घर की मुखबिरी कर दी कि उसकी दोनों बेटियां इन दिनों भारी गहनों के साथ मायके आई हुई हैं.
पुलिस ने बरामद किया चोरी का माल
पुलिस ने इस मामले में मुखबिर रम्पा सिकरवार सहित गिरोह के 6 सदस्यों को धर दबोचा है. पकड़े गए आरोपियों से चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवर, लाइसेंसी बंदूक, 25 कारतूस और रम्पा को भैंस खरीदने के लिए एडवांस मिले 1 लाख रुपए नकद सहित कुल 55 लाख रुपए का शत-प्रतिशत माल बरामद कर लिया गया है. इस गैंग का एक सदस्य अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.
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