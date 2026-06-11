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भैंस के चक्कर में दोस्त ने ही लुटवाया फौजी दोस्त का घर, मुरैना में 55 लाख की चोरी का सनसनीखेज खुलासा

Morena News-मुरैना में 17 दिन पहले हुई फौजी के घर में चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस चोरी का मास्टरमाइंड फौजी का दोस्त ही निकला. आरोपी को भैंस खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी तो उसने शातिर चोर को अपने दोस्त के घर की पूरी जानकारी दे दी थी.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 11, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:31 PM IST
भैंस के चक्कर में दोस्त ने ही लुटवाया फौजी दोस्त का घर, मुरैना में 55 लाख की चोरी का सनसनीखेज खुलासा

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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