भैंस के चक्कर में दोस्त ने ही लुटवाया फौजी दोस्त का घर, मुरैना में 55 लाख की चोरी का सनसनीखेज खुलासा

कूलर की आवाज में साफ हो गया घर

मुरैना एसपी धर्मराज मीणा ने मामले की जांच के लिए चार विशेष टीमें बनाईं. पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि इस चोरी के पीछे 32 हजार रुपए के इनामी बदमाश रामस्वरूप उर्फ स्वरूपा गुर्जर की हाथ हो सकता है. पुलिस ने जब स्वरूपा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ थी, तो पूरी कहानी ही पलट गई. पता चला कि चोरी 22 मई को दिन में नहीं, बल्कि 21 मई को रात को ही हो चुकी थी. रात में फौजी का पूरा परिवार कूलर चलाकर गहरी नींद में सो रहा था, जिसका फायदा उठाकर चोर खेतों के रास्ते छत से घर में घुसे और पूरा माल समेटकर रफूचक्कर हो गए.