3 घंटे बाद तालाब ने निकाला गया शव

सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि तालाब के ठीक ऊपर से बिजली की हाई-टेंशन लाइन गुजर रही थी, जिससे पानी में करंट फैलने के खतरा था. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके की बिजली सप्लाई बंद कराई गई. रात का घना अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू टीम ने गाड़ियों की हेडलाइन की रोशनी का सहारा लिया. करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने महिला का शव तालाब से बाहर निकाला.