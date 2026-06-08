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स्ट्रीट डॉग्स से बचने पहले पेड़ पर चढ़ी महिला, दोबारा घेरा तो तालाब में लगाई छलांग, हुई मौत

Morena News-मुरैना में आवारा कुत्तों के डर से महिला पेड़ पर चढ़ गई. जब महिला पेड़ से नीचे उतरी तो अचानक उसे फिर कुत्तों ने घेर लिया. डर के कारण महिला ने दौड़ना शुरू कर दिया और तालाब में कूद गई. इस घटना में महिला की डूबने से मौत हो गई.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 08, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:04 PM IST
स्ट्रीट डॉग्स से बचने पहले पेड़ पर चढ़ी महिला, दोबारा घेरा तो तालाब में लगाई छलांग, हुई मौत

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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