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Morena Stray Dog Terror-मध्यप्रदेश के मुरैना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित बिस्मिल नगर में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. आवारा कुत्तों के खौफ से दहशत में आई एक महिला ने तालाब में कूदकर अपनी जान गंवा दी है. यह पूरी घटना प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना के निवास के पास की है. पुलिस ने महिला का शव तालाब से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पेड़ पर चढ़ गई महिला
स्थानीय लोगों के अनुसार, रविवार रात 9 बजे के करीब एक महिला कॉलोनी की गलियों में घूम रही थी, जिसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है. इसी दौरान अचानक कुछ आवारा कुत्ते उसके पीछे पड़ गए. कुत्तों से घबराकर महिला अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए पास के तालाब के पास पहुंची और पेड़ पर चढ़ गई. आसपास मौजूद लोगों ने जब यह देखा, तो उन्होंने कुत्तों को भगाया और महिला को सुरक्षित पेड़ से नीचे उतारा. इसके बाद महिला वहीं कॉलोनी में घूमने लगी और लोग अपने-अपने घर चले गए.
कुत्तों ने दोबारा किया पीछा
कुछ ही देर के बाद आवारा कुत्तों के झुंड ने दोबारा महिला को घेर लिया और उसका पीछा करने लगे. इस बार महिला इतनी ज्यादा दहशत में आ गई कि सीधे तालाब की ओर दौड़ी और उसमें छलांग लगा दी. स्थानीय निवासी बल्ली गुर्जर ने बताया कि महिला को डूबता देख लोगों ने बांस और अन्य साधनों की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई.
3 घंटे बाद तालाब ने निकाला गया शव
सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि तालाब के ठीक ऊपर से बिजली की हाई-टेंशन लाइन गुजर रही थी, जिससे पानी में करंट फैलने के खतरा था. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके की बिजली सप्लाई बंद कराई गई. रात का घना अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू टीम ने गाड़ियों की हेडलाइन की रोशनी का सहारा लिया. करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने महिला का शव तालाब से बाहर निकाला.
महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त
सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया कि मृतका मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर उसकी पहचान करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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