MP बोर्ड परीक्षा में नकल: 2 दिन में बने 23 मामले, इस जिले में सबसे ज्यादा 12 केस

MP Board Exam Cheating Cases: मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आयोजित हो रही एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाओं को लेकर सख्ती भी बरती जा रही है. लगातार चेकिंग की जा रही है, जहां परीक्षा के 2 दिनों में ही 23 नकल प्रकरण सामने आए हैं. अलग-अलग जिलों से यह मामले सामने आए हैं, जहां चेकिंग के दौरान छात्र नकल करते हुए पकड़े गए हैं. वहीं बोर्ड एग्जाम के लिए विशेष टीमों का भी गठन किया गया है, जहां अलग-अलग जिलों में टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रही हैं.

मुरैना में सबसे ज्यादा 12 मामले

एमपी बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल के सबसे ज्यादा 12 मामले मुरैना जिले से सामने आए हैं. यहां जिले के अलग-अलग स्कूलों में उड़नदस्तों और पर्यवेक्षकों ने 12 छात्रों को नकल करते हुए पकड़ा था, जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. एमपी बोर्ड की तरफ से बताया गया कि 18 और 19 फरवरी को आयोजित परीक्षा में परीक्षाओं के दौरान उड़नदस्तों और पर्यवेक्षकों की सतर्कता से यह नकल के मामले पकड़ में आए हैं. हालांकि परीक्षा केंद्रों पर बाकि की व्यवस्थाएं सुचारू रुप से संपन्न की जा रही है. 9 बजे से 12 बजे के बीच में लगातार सर्चिंग की जा रही है.

19 फरवरी को हुई हाईस्कूल की परीक्षा में 13 नकल प्रकरण बने हैं, इस दिन हाईस्कूल परीक्षा में संस्कृत विषय का पेपर था, जबकि हायर सेकेंडरी में मनोविज्ञान विषय का पेपर रखा गया था. इस दिन कुल 13 नकल प्रकरण बने थे, जबकि बाकि के नकल प्रकरण 18 फरवरी की परीक्षा में बने थे. भोपाल जिले में नकल के 4 मामले, सागर जिले में 3 मामले और रीवा जिले में 1 मामला सामने आया था.

एमपी बोर्ड परीक्षा की निगरानी बढ़ी

पहले दो दिन में नकल के 23 मामले सामने आने के बाद बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर निगरानी और बढ़ा दी गई है. एमपी बोर्ड ने स्कूलों में बने परीक्षा केंद्रों पर सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां भी अनियमितता पाई जाती है, वहां पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. बोर्ड ने यह दावा किया फिलहाल प्रदेशभर में परीक्षाएं बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जा रही है.

