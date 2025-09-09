मुरैना में मंदिर के सामने मिला गौमांस, शहर में हुआ तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Morena News: मध्य प्रदेश के मुरैना से गोकशी का बेहद ही संवेदनशील मामला सामने आया है. यहां अज्ञात लोगों ने गाय को काटकर उसके अवशेष को मंदिर के सामने फेंक दिया है. मामले की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मौके पर पहुंचे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है.

मंदिर के सामने मिला गौमांस

ये पूरी घटना मुरैना के बानमौर थाना क्षेत्र की है. यहां रामजानकी मंदिर और पास में ही स्थित सरस्वती विद्या स्कूल के सामने गोकशी की वारदात हुई है. इस वारदात से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. इलाके में मची सनसनी की वजह से सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किए गए हैं.

जिहादी मानसिकता के लोगों की करतूत..

वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ऐसी घटिया कृत्य जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने ही किया है. हिंदू धर्म का अपमान और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है. ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द से कार्रवाई की जाए. अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो स्थानीय लोग,बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

आरोपी को किया गया गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. वहीं मुरैना के एडिशनल एस पी सुरेंद्र डाबर ने आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है साथ ही लोगों से ऐसे गंभीर मामले पर शांति बनाए रखने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि शहर के लोग सामाजिक सौहार्द बनाए रखें ताकि शहर में अमन चैन बनी रहे, पुलिस भी मुरैना की जनता के साथ है. रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत, मुरैना

