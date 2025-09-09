मुरैना में मंदिर के सामने मिला गौमांस, शहर में हुआ तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2914809
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मुरैना में मंदिर के सामने मिला गौमांस, शहर में हुआ तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

MP News: मुरैना से गोकशी का बेहद ही संवेदनशील मामला सामने आया है. यहां मंदिर के सामने गौमांस मिले हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ये काम हिंदू विरोधी लोगों द्वारा किया गया है.  

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 09, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Morena News: मध्य प्रदेश के मुरैना से गोकशी का बेहद ही संवेदनशील मामला सामने आया है. यहां अज्ञात लोगों ने गाय को काटकर उसके अवशेष को मंदिर के सामने फेंक दिया है. मामले की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मौके पर पहुंचे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है. 

मंदिर के सामने मिला गौमांस
ये पूरी घटना मुरैना के बानमौर थाना क्षेत्र की है. यहां रामजानकी मंदिर और पास में ही स्थित सरस्वती विद्या स्कूल के सामने गोकशी की वारदात हुई है. इस वारदात से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. इलाके में मची सनसनी की वजह से सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किए गए हैं. 

जिहादी मानसिकता के लोगों की करतूत..
वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ऐसी घटिया कृत्य जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने ही किया है. हिंदू धर्म का अपमान और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है. ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द से कार्रवाई की जाए. अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो स्थानीय लोग,बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी को किया गया गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. वहीं मुरैना के एडिशनल एस पी सुरेंद्र डाबर ने आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है साथ ही लोगों से ऐसे गंभीर मामले पर शांति बनाए रखने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि शहर के लोग सामाजिक सौहार्द बनाए रखें ताकि शहर में अमन चैन बनी रहे, पुलिस भी मुरैना की जनता के साथ है. रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत, मुरैना

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. मुरैना की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Morena news

Trending news

Morena news
मुरैना में मंदिर के सामने मिला गौमांस, शहर में हुआ तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा
raipur news
पत्नी से अवैध संबंध के शक में उप सरपंच प्रतिनिधि की हत्या, कुल्हाड़ी से किया हमला
chhattisgarh news
बस्तर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार का बड़ा फैसला, इन चीजों पर 45% ...
mp news live update
MP News Live Update: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, चित्रकूट में गाय पर क्रूर हमला
vice president election
CM, राज्यपाल, VP, फिर बने राष्ट्रपति.. ऐसे नेता की कहानी, ठुकरा दिया था PM का पद
cm mohan yadav
संबल योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 175 करोड़ रुपए
mp news
त्योहारों में सफर की टेंशन खत्म, रीवा और महू के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम
MP IAS transfer list
MP में 14 IAS अधिकारियों का तबादला, जबलपुर इंदौर समेत इन जिलों के बदले कलेक्टर,देखिए
bhopal news
भोपाल में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव! हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, तनाव का माहौल
PM Modi Dhar visit
PM के बर्थडे पर MP को 'मोदी की गारंटी', रोजगार देने वाले पार्क का करेंगे शिलान्यास
;