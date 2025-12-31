Advertisement
Morena News-मुरैना में 3 महीने की बच्ची के साथ ताऊ ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. शराब के नशे में रिश्ते के ताऊ ने यह दरिंदगी की है. आरोपी बच्ची को खिलाने के बहाने उठाया और अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप किया. बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज जारी है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 31, 2025, 04:11 PM IST
3 महीने की बच्ची के साथ ताऊ ने किया दुष्कर्म, खिलाने के बहाने कमरे में ले गया था, हालत गंभीर

MP Crime News-मध्यप्रदेश के मुरैना से रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. एक तीन महीने की बच्ची से दुष्कर्म किया गया है. शराब के नशे में रिश्ते के ताऊ ने ही इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है. ताऊ ने बच्ची को खिलाने के बहाने उठाया और फिर अलग कमरे में लेकर गया. आरोपी ने कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

बच्ची का इलाज जारी
इस घटना के बाद चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, तब बच्ची लहूलुहान हालत में मिली. घटना के तुरंत बाद मासूम को परिजन जिला अस्पताल मुरैना लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई. डॉक्टरों ने बताया कि अगले 72 घंटे उसके लिए बेहद क्रिटिकल हैं. स्थिति नाजुक होने पर बच्ची को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है. बच्ची का इलाज अभी जारी है. 

मां और दादी ने किया था मना

पीड़ित और आरोपी का परिवार एक ही घर में संयुक्त परिवार में रहते हैं. आरोपी बच्ची के पिता के ताऊ का लड़का है. आरोपी की उम्र 30 साल है. जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर 12 बजे के करीब आरोपी शराब के नशे में अपने घर पहुंचा था. उस समय बच्ची घर के आंगन में खाट पर सो रही थी. आरोपी ने बच्ची को खिलाने के लिए उठाया तो पीड़ित बच्ची की मां और दादी ने उसे नशे में होने के कारण बच्ची को उठाने से मना कर दिया. 

कमरे में ले जाकर किया दुष्कर्म
आरोपी ने बच्ची की मां और दादी की बात नहीं मानी और उसे उठाकर पास के कमरे में ले गया. जहां उसने बच्ची के साथ हैवानियत की. इस मामले में जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉ. गजेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बच्ची के साथ हैवानियत हुई है. बच्ची का प्राथमिक उपचार कराने में बाद स्थिति क्रिटिकल होने के कारण उसे ग्वालियर रेफर किया गया है. बच्ची का खून काफी बह चुका था. उसका ऑपरेशन जरूरी है.

