TET के खिलाफ शिक्षकों का बड़ा आंदोलन! मुरैना की सड़कों पर उतरे टीचर, सरकार को दी चेतावनी

MP Teacher Protest News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में टीईटी के विरोध में सड़कों पर हजारों शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला है. जहां उन्होंने परीक्षा निरस्त करने की मांग की है. इतना ही नहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है.
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Morena Teacher News: मुरैना के जौरा में शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है. जहां शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के विरोध में हजारों शिक्षक सड़क पर उतर आए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भड़के आक्रोश ने आंदोलन का रूप ले लिया है. वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर 25 साल बाद उनकी योग्यता पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है.
इसी मुद्दे को लेकर जौरा में अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 11 अप्रैल को प्रांतीय आह्वान पर व्यापक और प्रभावी विरोध प्रदर्शन किया गया. तहसील क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से हजारों शिक्षक-शिक्षिकाएं सनाढ्य धर्मशाला, जौरा में एकत्रित हुए, जहां से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय तक विशाल रैली निकाली गई. रैली में शामिल शिक्षकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की और एकजुटता का परिचय दिया.
TET निरस्त करने की मांग
इसके बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर शिक्षकों ने एसडीएम जौरा के प्रतिनिधि, नायब तहसीलदार प्रमोद तोमर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. म.प्र. शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सचिव एवं संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी वरिष्ठ कर्मचारी नेता कौशल शर्मा ने बताया कि आंदोलन की प्रमुख मांगों में टीईटी को निरस्त करना और नवीन शिक्षक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना शामिल है. उन्होंने कहा कि अब तक इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.
शिक्षकों ने दी चेतावनी
शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और अधिक बड़ा करेंगे. संयुक्त मोर्चा ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में भी बताया. जिसके तहत 18 अप्रैल को भोपाल में प्रदेश स्तरीय धरना और मुख्यमंत्री अनुरोध रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के शिक्षक शामिल होंगे.
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