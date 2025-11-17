छैरा की काली सुबह का हिसाब पूरा! 5 साल बाद 24 मौतों के सौदागरों को 10 साल की सजा, मुरैना का है मामला

Morena Liquor Case: मुरैना जिले के चर्चित छैरा जहरीली शराब कांड पर पांच साल बाद अदालत का फैसला आ गया है. जौरा न्यायालय ने इस मामले में 14 आरोपियों को दोषी पाते हुए दस–दस साल की सजा सुनाई. यह मामला 10 जनवरी 2021 को सामने आया था, जब सस्ती और अवैध रूप से तैयार जहरीली शराब पीने से 24 ग्रामीणों की मौत हो गई थी. घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी और पुलिस ने उसी समय 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी.

जहरीली शराब पीने वाले अधिकांश लोग छैरा मानपुर गांव के थे, जिन्होंने कथित रूप से भारी मात्रा में सस्ती लोकल शराब का सेवन किया था. शराब पीने के कुछ ही समय बाद लोगों की आंखों की रोशनी जाने लगी और अगले तीन दिनों के भीतर 24 ग्रामीणों ने दम तोड़ दिया. घटना की भयावहता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पर कड़ी कार्रवाई का दबाव बढ़ा. शुरुआती जांच में ही स्पष्ट हो गया था कि शराब में मिलावट और अवैध निर्माण इस त्रासदी की मुख्य वजह थी.

लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद जौरा के द्वितीय सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी ने सभी आरोपियों को दोषी माना. अदालत ने कहा कि आरोपियों द्वारा तैयार और बेची गई जहरीली शराब ने न केवल 24 लोगों की जान ली, बल्कि कई परिवारों को स्थायी दुख भी दिया. अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने कठोर सजा का प्रावधान लागू किया और जुर्माने के साथ दस साल की कैद की सजा का ऐलान किया.

इन लोगों को मिली सजा

सजा पाने वालों में मुकेश, राहुल, गिर्राज उर्फ गजराज, प्रदीप राठौर, ब्रजमोहन उर्फ कल्ला, सुरेंद्र, अंतराम, दिनेश, करतार, मनजीत और सतीश शामिल हैं, जिन्हें दस साल की कैद के साथ 1 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं मनमोहन, खुशी लाल और रामवीर को भी दस–दस साल की कैद के साथ 1 लाख 7 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया. अदालत का यह फैसला पीड़ित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण न्याय साबित हुआ. (रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, मुरैना)

