Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3007911
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

छैरा की काली सुबह का हिसाब पूरा! 5 साल बाद 24 मौतों के सौदागरों को 10 साल की सजा, मुरैना का है मामला

Morena Poisonous Liquor Case: मुरैना जिले के चर्चित छैरा जहरीली शराब कांड में पांच साल बाद जौरा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने 14 आरोपियों को दस-दस साल की सजा और भारी जुर्माना लगाया है.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 17, 2025, 08:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छैरा की काली सुबह का हिसाब पूरा!
छैरा की काली सुबह का हिसाब पूरा!

Morena Liquor Case: मुरैना जिले के चर्चित छैरा जहरीली शराब कांड पर पांच साल बाद अदालत का फैसला आ गया है. जौरा न्यायालय ने इस मामले में 14 आरोपियों को दोषी पाते हुए दस–दस साल की सजा सुनाई. यह मामला 10 जनवरी 2021 को सामने आया था, जब सस्ती और अवैध रूप से तैयार जहरीली शराब पीने से 24 ग्रामीणों की मौत हो गई थी. घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी और पुलिस ने उसी समय 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी.

जहरीली शराब पीने वाले अधिकांश लोग छैरा मानपुर गांव के थे, जिन्होंने कथित रूप से भारी मात्रा में सस्ती लोकल शराब का सेवन किया था. शराब पीने के कुछ ही समय बाद लोगों की आंखों की रोशनी जाने लगी और अगले तीन दिनों के भीतर 24 ग्रामीणों ने दम तोड़ दिया. घटना की भयावहता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पर कड़ी कार्रवाई का दबाव बढ़ा. शुरुआती जांच में ही स्पष्ट हो गया था कि शराब में मिलावट और अवैध निर्माण इस त्रासदी की मुख्य वजह थी.

लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद जौरा के द्वितीय सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी ने सभी आरोपियों को दोषी माना. अदालत ने कहा कि आरोपियों द्वारा तैयार और बेची गई जहरीली शराब ने न केवल 24 लोगों की जान ली, बल्कि कई परिवारों को स्थायी दुख भी दिया. अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने कठोर सजा का प्रावधान लागू किया और जुर्माने के साथ दस साल की कैद की सजा का ऐलान किया.

Add Zee News as a Preferred Source

इन लोगों को मिली सजा
सजा पाने वालों में मुकेश, राहुल, गिर्राज उर्फ गजराज, प्रदीप राठौर, ब्रजमोहन उर्फ कल्ला, सुरेंद्र, अंतराम, दिनेश, करतार, मनजीत और सतीश शामिल हैं, जिन्हें दस साल की कैद के साथ 1 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं मनमोहन, खुशी लाल और रामवीर को भी दस–दस साल की कैद के साथ 1 लाख 7 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया. अदालत का यह फैसला पीड़ित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण न्याय साबित हुआ.  (रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, मुरैना)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Morena news

Trending news

satna news
इश्क का खौफनाक अंजाम! शादीशुदा महिला से प्यार, गई दोनों की जान
mp marriage news
सिविल सेट… हेल्थ फिट! एमपी में लड़की वालों की पहली पसंद बने कर्ज-मुक्त दूल्हा
Sir
SIR पर क्या है कांग्रेस का प्लान? MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया खुलासा
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़: धान खरीदी में बन रहे थे रोड़ा! 13 हड़ताली कर्मचारी बर्खास्त, 3 पर FIR
indore news
मोहब्बत के नाम पर खौफनाक खेल! वीडियो कॉल पर मिलती थीं डरावनी धमकियां, फिर युवक ने...
indore news
सिर्फ एक QR Code से होगी पूरी सुरक्षा! इंदौर में GRP की नई पहल से यात्रियों को फायदा
durg news
बंद बोरी में नाली में मिली डरावनी चीज, देखकर घबरा गया सफाई कर्मी; तुरंत दौड़कर भागा
Mahadev
रहस्य: घने जंगलों के बीच कुदरत का करिश्मा, ऐसा शिवलिंग, जिसका आकार हर साल बढ़ता है!
Ijtema
इज्तिमा में क्या बातें करते हें लाखों मुसलमान? क्या होता है इस कार्यक्रम का मकसद
bhopal news
भोपाल में बदली यातायात व्यवस्था, जान लें इज्तिमा का अंतिम दिन का ट्रैफिक प्लान