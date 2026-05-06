Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3206876
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमुरैना

ग्वालियर-चंबल में बारिश का अलर्ट, सामान्य से नीचे आया तापमान, 8 मई से फिर होगी गर्मी

Gwalior Weather: ग्वालियर-चंबल में अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने यहां बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया है. एमपी में मौसम तेजी से बदल रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 06, 2026, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर-चंबल में बारिश का अलर्ट
ग्वालियर-चंबल में बारिश का अलर्ट

Gwalior Chambal Weather Update: एमपी में पिछले दो दिनों में मौसम तेजी से बदला है. ग्वालियर में अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है. मंगलवार को भी यहां सुबह से बारिश हुई थी. जिसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट हुई है. ग्वालियर-चंबल में फिलहाल तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने ग्वालियर-चंबल के जिलों में बुधवार के दिन गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार जताए हैं. ग्वालियर में आज सुबह से मौसम साफ बना हुआ है. लेकिन शाम तक बारिश होने की संभावना दिख रही है. 

ग्वालियर-चंबल में गिरा तापमान

ग्वालियर समेत आसपास के जिलों में तापमान पिछले 24 घंटों में तेजी से लुढ़का है. मंगलवार की सुबह हुई बारिश और ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट हुई है. शाम 4 बजे के बाद हल्की से मध्यम बारिश का दौर चला, जबकि हवाओं की रफ्तार भी इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर के बीच रही थी. ग्वालियर चंबल में अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक आ गया है. जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस कम 21.5 डिग्री पर चला गया है. मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर-चंबल में अगले 24 घंटे दिनभर बादल छाए रहने और गरज-चमक के बारिश होने की पूरी संभावना जताई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्वालियर-चंबल में पश्चिमी विक्षोभ का असर 

मध्य प्रदेश में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है. जिसके चलते मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है. पिछले 24 घंटे के दौरान एमपी के कई जिलों में बारिश हुई है. ग्वालियर चंबल में भी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से बारिश आंधी के साथ तेज हवाओं की स्थिति बनी है. बारिश की वजह से तापमान में गिरावट हुई है. जिससे गर्मी पूरी तरह से शांत दिख रही है. 

8 मई के बाद होगी गर्मी 

हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश हो रही है. लेकिन जैसे ही इसका असर कम होगा तो गर्मी तेज होगी. अगले कुछ दिनों में तापमान में फिर से बढ़ोत्तरी होने की संभावना है. 8 मई के बाद तापमान में एक बार फिर से तेजी आ सकती है. जिससे बारिश की संभावना बन रही है. पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होते ही गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर देगी. ग्वालियर-चंबल में अप्रैल में तेज गर्मी हुई है. लेकिन बीच-बीच में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आती है. लेकिन अब एक बार फिर से गर्मी की संभावना बन रही है. 

ये भी पढ़ेंः MP में नई रेल लाइन को मंजूरी, 16403 करोड़ रुपए होगी लागत, होगा बड़ा फायदा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gwalior chambal weather updateMP Weather

Trending news

jabalpur news
लेंसकार्ट के बाद अब पैंटालून्स निशाने पर...जबलपुर में तिलक-कलावा को लेकर बवाल!
Mohan Yadav
बुरहानपुर में मोहन यादव का बड़ा ऐलान, व्यापारियों से किया संवाद;इन बातों पर दिया जोर
crime news
कंचे देने के लिए घर में बुलाया, फिर 2 लोगों ने 9 साल की मासूम से की हैवानियत
Mohan Yadav
MP में नई रेल लाइन को मंजूरी, होगा ये बड़ा फायदा; मोहन यादव ने PM मोदी का माना आभार
ujjain news
10वीं में मिले 11 नंबर, सदमे में थी लड़की; फिर रिचेकिंग में आई फर्स्ट डिवीजन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन, ज्वाइनिंग की मांग तेज, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
Neemuch News
नीमच में प्रशासन पहुंचा गांव की चौखट पर, कलेक्टर ने लगाई रात्रि चौपाल
betul news
पानी पीने गए गोवंश को परोसा गया 'मौत का गोला', तड़प-तड़प कर निकले प्राण
bhopal news
90 डिग्री ब्रिज के बाद अब 'बिना रास्ते वाला शौचालय', इंजीनियरों ने फिर कर दिया कांड
seopur news
एमपी में फैला मानव तस्करी का जाल! मासूम बच्ची को सड़क किनारे छोड़ भागे थे आरोपी