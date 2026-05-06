ग्वालियर-चंबल में बारिश का अलर्ट, सामान्य से नीचे आया तापमान, 8 मई से फिर होगी गर्मी

Gwalior Chambal Weather Update: एमपी में पिछले दो दिनों में मौसम तेजी से बदला है. ग्वालियर में अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है. मंगलवार को भी यहां सुबह से बारिश हुई थी. जिसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट हुई है. ग्वालियर-चंबल में फिलहाल तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने ग्वालियर-चंबल के जिलों में बुधवार के दिन गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार जताए हैं. ग्वालियर में आज सुबह से मौसम साफ बना हुआ है. लेकिन शाम तक बारिश होने की संभावना दिख रही है.

ग्वालियर-चंबल में गिरा तापमान

ग्वालियर समेत आसपास के जिलों में तापमान पिछले 24 घंटों में तेजी से लुढ़का है. मंगलवार की सुबह हुई बारिश और ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट हुई है. शाम 4 बजे के बाद हल्की से मध्यम बारिश का दौर चला, जबकि हवाओं की रफ्तार भी इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर के बीच रही थी. ग्वालियर चंबल में अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक आ गया है. जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस कम 21.5 डिग्री पर चला गया है. मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर-चंबल में अगले 24 घंटे दिनभर बादल छाए रहने और गरज-चमक के बारिश होने की पूरी संभावना जताई है.

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ग्वालियर-चंबल में पश्चिमी विक्षोभ का असर

मध्य प्रदेश में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है. जिसके चलते मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है. पिछले 24 घंटे के दौरान एमपी के कई जिलों में बारिश हुई है. ग्वालियर चंबल में भी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से बारिश आंधी के साथ तेज हवाओं की स्थिति बनी है. बारिश की वजह से तापमान में गिरावट हुई है. जिससे गर्मी पूरी तरह से शांत दिख रही है.

8 मई के बाद होगी गर्मी

हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश हो रही है. लेकिन जैसे ही इसका असर कम होगा तो गर्मी तेज होगी. अगले कुछ दिनों में तापमान में फिर से बढ़ोत्तरी होने की संभावना है. 8 मई के बाद तापमान में एक बार फिर से तेजी आ सकती है. जिससे बारिश की संभावना बन रही है. पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होते ही गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर देगी. ग्वालियर-चंबल में अप्रैल में तेज गर्मी हुई है. लेकिन बीच-बीच में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आती है. लेकिन अब एक बार फिर से गर्मी की संभावना बन रही है.

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