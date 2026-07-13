मुरैना में पत्थर से भरे ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर, गाड़ी के उड़े परखच्चे; 3 की मौत, 5 घायल

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मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. माता बसैया पुलिस स्टेशन के इलाके में पाराशर की तिवारीयां के पास श्रद्धालुओं को ले जा रहे एक ऑटो-रिक्शा को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया. हादसे में एक महिला, ऑटो ड्राइवर और एक अन्य पुरुष यात्री की मौके पर ही मौत हो गई. ऑटो में आठ लोग सवार थे. इनमें से पांच लोग घायल हो गए, जिनमें तीन साल की एक बच्ची भी शामिल है. घायलों में से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.
पत्थर से भरे ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर
रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह करीब 10:30 बजे जब श्रद्धालु ऑटो से लौट रहे थे तभी अवैध रूप से पत्थरों से लदी एक बेकाबू ट्रैक्टर ने उनकी गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया. एक महिला, एक पुरुष यात्री और ऑटो-रिक्शा ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. ऑटो-रिक्शा में आठ लोग सवार थे. बाकी पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की खबर मिलते ही माता बसैया पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) विवेक तोमर अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे.
मंदिर से लौट रहे थे
जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु माता बसैया के पास स्थित भूमिया बाबा मंदिर के दर्शन के लिए बानमौर विजयपुरा गए थे. दर्शन के बाद लौटते समय पारासर की तिवारीयां के पास उनके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.
घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया
घटना की सूचना मिलते ही माता बसैया पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. थाना प्रभारी ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ. ड्राइवर के अलावा गाड़ी में सवार सभी यात्री आपस में रिश्तेदार थे.
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