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मुरैना में पत्थर से भरे ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर, गाड़ी के उड़े परखच्चे; 3 की मौत, 5 घायल

मुरैना जिले के माता बसैया थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने श्रद्धालुओं से भरे ऑटो को टक्कर मार दी. ये श्रद्धालु भूमिया बाबा मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 13, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:35 PM IST
मुरैना में पत्थर से भरे ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर, गाड़ी के उड़े परखच्चे; 3 की मौत, 5 घायल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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