मुरैना में मर्डर या हादसा? अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद CCTV ने खोला राज, पहले स्कॉर्पियो फिर कार ने बुजुर्ग को रौंदा

Morena Crime News : मुरैना के माधौपुरा की पुलिया के पास एक बुजुर्ग की मौत को पहले परिजनों ने सड़क हादसा मानकर अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन सात दिन बाद सामने आए CCTV फुटेज ने पूरी कहानी ही बदल दी. CCTV फुटेज के आधार पर बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को पहले स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी और करीब 10 सेकंड बाद एक स्विफ्ट कार ने दोबारा कुचल दिया. घटना के बाद परिजनों ने सामान्य दुर्घटना मानकर अंतिम संस्कार कर दिया. लेकिन बाद में आसपाल लगे CCTV कैमरों की जांच हुई तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई.

यह हादसा 22 जनवरी, गुरुवार दोपहर की है. 65 साल के मुन्ना शर्मा घर लौट रहे थे. जब वे बालाजी पैसेस मैरिज गार्डन रोड पर पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी और कुचलते हुए आगे बढ़ गई. इसके लगभग 10 सेकंड बाद पीछे से आई सफेद रंग की कार ने भी सड़क पर गिरे बुजुर्ग को रौंद दिया. इस दर्दनाक हादसे में उनकी मौके पर ही जान चल गई थी.

एक के बाद एक कार ने रौंदा

मृतक के परिवार ने शुरू से ही दावा किया था कि यह एक संदिग्ध मौत थी. उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह से एक के बाद एक दो कारों ने बुजुर्ग को कुचला था, वह कोई सामान्य हादसा नहीं हो सकता था. अंतिम संस्कार करने के बाद परिवार वाले आस-पास के इलाकों में कैमरों की जांच कर रहे थे. हादसे के सात दिन बाद एक CCTV फुटेज मिला, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई थी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले बिना नंबर प्लेट वाली एक सफेद स्कॉर्पियो और फिर एक सफेद स्विफ्ट कार ने उस बुजुर्ग को कुचल दिया.

पैसे के लेनेदेन में हत्या की आशंका

बुजुर्ग काफी समय से पैसे उधार पर देने का काम करते थे और उनके पास इसके लिए लाइसेंस भी था. मृतक के परिजनों ने आशंका जताई है कि, यह घटना किसी को दिए गए पैसे को लेकर हुए विवाद या साजिश से जुड़ी हो सकती है. वहीं परिजनों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज की आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है.

