Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3092664
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमुरैना

मुरैना में मर्डर या हादसा? अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद CCTV ने खोला राज, पहले स्कॉर्पियो फिर कार ने बुजुर्ग को रौंदा

Morena Crime News : मुरैना में सड़क हादसा मान अंतिम संस्कार करने के सात दिन बाद असली कहानी सामने आई है. हादसे का एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें पहले एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी और करीब 10 सेकंड बाद स्विफ्ट कार ने बुजुर्ग को रौंदते हुए दिखाई दे रहा है. परिजनों ने पैसे के लेनदेन को लेकर हत्या की आशंका जताई है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुरैना में मर्डर या हादसा? अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद CCTV ने खोला राज, पहले स्कॉर्पियो फिर कार ने बुजुर्ग को रौंदा

Morena Crime News : मुरैना के माधौपुरा की पुलिया के पास एक बुजुर्ग की मौत को पहले परिजनों ने सड़क हादसा मानकर अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन सात दिन बाद सामने आए CCTV फुटेज ने पूरी कहानी ही बदल दी.  CCTV फुटेज के आधार पर बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को पहले स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी और करीब 10 सेकंड बाद एक स्विफ्ट कार ने दोबारा कुचल दिया. घटना के बाद परिजनों ने सामान्य दुर्घटना मानकर अंतिम संस्कार कर दिया. लेकिन बाद में आसपाल लगे CCTV कैमरों की जांच हुई तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई.  

यह हादसा 22 जनवरी, गुरुवार दोपहर की है. 65 साल के मुन्ना शर्मा घर लौट रहे थे. जब वे बालाजी पैसेस मैरिज गार्डन रोड पर पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी और कुचलते हुए आगे बढ़ गई. इसके लगभग 10 सेकंड बाद पीछे से आई सफेद रंग की कार ने भी सड़क पर गिरे बुजुर्ग को रौंद दिया. इस दर्दनाक हादसे में उनकी मौके पर ही जान चल गई थी.

एक के बाद एक कार ने रौंदा 
मृतक के परिवार ने शुरू से ही दावा किया था कि यह एक संदिग्ध मौत थी. उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह से एक के बाद एक दो कारों ने बुजुर्ग को कुचला था, वह कोई सामान्य हादसा नहीं हो सकता था. अंतिम संस्कार करने के बाद परिवार वाले आस-पास के इलाकों में कैमरों की जांच कर रहे थे. हादसे के सात दिन बाद एक CCTV फुटेज मिला, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई थी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले बिना नंबर प्लेट वाली एक सफेद स्कॉर्पियो और फिर एक सफेद स्विफ्ट कार ने उस बुजुर्ग को कुचल दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पैसे के लेनेदेन में हत्या की आशंका
बुजुर्ग काफी समय से पैसे उधार पर देने का काम करते थे और उनके पास इसके लिए लाइसेंस भी था. मृतक के परिजनों ने आशंका जताई है कि, यह घटना किसी को दिए गए पैसे को लेकर हुए विवाद या साजिश से जुड़ी हो सकती है. वहीं परिजनों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज की आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें: वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर! अब लोन खत्म होने के बाद RC से बैंक का नाम हटाना हुआ आसान, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

murena crime newsमुरैना न्यूज़

Trending news

murena crime news
अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद CCTV ने खोला राज, स्कॉर्पियो...कार ने बुजुर्ग को रौंदा
kondagaon news
बदलता कोंडागांव...जहां कभी था नक्सलियों का डर, अब वहां रोजगार, काम कर रहीं युवतियां
betul news
चलती ट्राई साइकिल अचानक बन गई आग का गोला! बैटरी फटने से हुआ खौफनाक हादसा...
ujjain news
कुंवारें लड़के लुटेरी दुल्हन से सावधान! शादी का सपना दिखाकर कर देती है कंगाल, फिर...
indore news
इंदौर में 31 मौतों के बाद खौफ: 85 वार्डों में बनेंगी वाटर टेस्टिंग लैब, होगी जांच
ujjain news
महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की खास तैयारियां, निखरने लगा बाबा का दरबार
indore news
इंदौर से दिल्ली का सफर हुआ लग्जरी, 55% ट्रेनें LHB रैंक वाली...जानें इसके फायदे
Bastar Pandum festival
बस्तर दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री, नक्लवाद खात्मे पर होगी बैठक
raipur news
रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर हिट एंड रन का मामला,3 की मौत,बाइक सवारों को 8KM तक घसीटा
mp news
MP में पीएम आवास योजना में नया नियम: अब घर बनाने के लिए तीन किस्तों में मिलेगा पैसा