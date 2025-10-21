गृह क्लेश बना दर्दनाक हादसे की वजह! मां ने मासूम बेटी संग उठाया दिल दहला देने वाला कदम

Morena Shocking Incident: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे जिले को उलझन में डाल दिया है. सुमावली थाना क्षेत्र के दुल्हैनी गांव में एक महिला ने घरेलू कलह से परेशान होकर अपनी मासूम बच्ची के साथ खुदकुशी कर ली. बताया जा रहा है कि परिवार में कुछ समय से तनाव चल रहा था, जिसके चलते यह दर्दनाक कदम उठाया गया. इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने मां को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, दुल्हैनी गांव के रहने वाले गजेंद्र सिंह उर्फ गोलू यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं. उनके घर में पत्नी ललिता और एक साल की मासूम बेटी थी. रविवार की शाम जब ललिता घर में अकेली थी, तभी उसने पहले अपनी मासूम बेटी की जान ली और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि यह सबकुछ घर के अंदर हुआ और जब परिजन लौटे तो दोनों की हालत देखकर उनके होश उड़ गए. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मां-बेटी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया.

पूरे गांव में मातम का माहौल

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने ललिता को मृत घोषित कर दिया, जबकि बच्ची की हालत नाजुक देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया. ग्वालियर में इलाज के दौरान सोमवार को उस मासूम की भी मौत हो गई. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है. गांव के लोग इस हादसे को लेकर गम और आक्रोश दोनों में हैं. सबके मन में यही सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आई, जिसके चलते ललिता को अपनी जिंदगी और अपनी बेटी की जान दोनों खत्म करनी पड़ीं.

ग्रामीणों की प्रशासन से अपील

थाना प्रभारी रविप्रताप सिंह गुर्जर ने बताया कि महिला ने किन कारणों से आत्मघाती कदम उठाया, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है. पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है. वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए महिलाओं को काउंसलिंग जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं, ताकि कोई और मां अपनी मासूम के साथ इस तरह की मौत को गले न लगाए.

