मुरैना में खेलते बच्चों के बीच चली गोली, 8 साल के मासूम की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुरैना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेलते समय गोली लगने से 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई. गोली चलने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए. पुलिस को सूचना दी गई और वे मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की. इस दुखद घटना के बाद परिवार सदमे में है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है.

खेल-खेल में चली गोली

दरअसल, खेलते समय एक 14 साल के लड़के ने राइफल चला दी. गोली उसके साथ खेल रहे 8 साल के ऋषभ तोमर के सिर में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. गोली चलने की आवाज़ सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए. पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने राइफल ज़ब्त कर ली और नाबालिग के पिता को पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि बच्चे का पोस्टमॉर्टम रविवार को किया जाएगा.

दिल्ली में कैटरिंग का काम करते हैं पिता

रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ तोमर और उसका 6 साल का छोटा भाई उस दिन अपनी मां के साथ नानी-नाना के घर से लौटे थे. रात करीब 9 बजे दोनों भाई अपने मकान मालिक मुन्ना सिंह तोमर के 15 साल के बेटे रवि के साथ घर के अंदर खेल रहे थे, तभी गोली चली. ऋषभ की मौके पर ही मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, राइफल से गोली मकान मालिक के बेटे रवि के हाथ से चली थी. हालांकि अभी तक कोई और जानकारी सामने नहीं आई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के लिए ऋषभ के छोटे भाई को अपने साथ ले गई. बताया जा रहा है कि मृतक बच्चे के पिता दिल्ली में कैटरिंग का काम करते हैं.

दूसरी खबर- नाइटक्लब में चली गोली

उधर, रीवा के एक नाइटक्लब और बीयर बार में गोलीबारी के बाद अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार देर रात हुई. LB सिंह नाम के एक युवक ने हवा में गोलियां चलाने के बाद बार के एक कर्मचारी को पेट में दो बार गोली मार दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद सिविल लाइंस पुलिस बार में पहुंची. घायल आदमी को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, और पुलिस गोलीबारी के कारण की जांच कर रही है.

