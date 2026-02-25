Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3121960
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमुरैना

10वीं की परीक्षा देते समय छात्रा की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत, हार्ट अटैक का शक

Morena News: मुरैना जिले के बानमोर में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान एक छात्रा की दुखद मौत हो गई. परीक्षा देते समय छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10वीं की परीक्षा देते समय छात्रा की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत, हार्ट अटैक का शक

Morena News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बानमोर इलाके में पंडित नेहरू परीक्षा केंद्र पर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां 10वीं क्लास का एग्जाम दे रही एक स्टूडेंट अचानक बीमार पड़ गई. हालत बिगड़ती देख सेंटर के टीचर्स ने तुरंत मदद की और स्टूडेंट को पास के हॉस्पिटल ले गए. डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी स्टूडेंट को बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना से परीक्षा केंद्र में हड़कंप मच गया और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

परीक्षा देते समय छात्रा की बिगड़ी तबीयत
दरअसल, यह घटना बानमोर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पंडित नेहरू एग्जामिनेशन सेंटर पर हुई. मंगलवार को हाई स्कूल (10th) के एग्जाम के दौरान एक स्टूडेंट अपनी सीट पर बैठकर पेपर सॉल्व कर रही थी, तभी उसे अचानक बेचैनी महसूस हुई और उसकी तबीयत खराब होने लगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक अपने भाई के साथ परीक्षा देने गई थी. दोनों अपने घर से लगभग 45 किलोमीटर का सफर तय करके बानमोर स्थित इस परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे. 

यह भी पढ़ें: MP में चौंकाने वाली घटना! 10वीं की छात्रा बनी मां, परीक्षा के दौरान दिया बच्चे को जन्म

Add Zee News as a Preferred Source

 

हार्ट अटैक की आशंका
फिलहाल मौत का सही कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इसे मुख्य रूप से हार्ट अटैक या अचानक गंभीर हेल्थ कंडीशन से जोड़ा जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं इस घटवा को लेकर छात्रा के परिवार ने कहा कि बच्ची का भाई उसे एग्जाम सेंटर ले गया था. जब स्टूडेंट अंदर गई तो वह बिल्कुल ठीक थी. अंदर क्या हुआ, यह पता नहीं है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "मुरैना" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

Morena newsmp news

Trending news

Morena news
10वीं की परीक्षा देते समय छात्रा की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत,हार्ट अटैक का शक
mp news
छिंदवाड़ा में भारी बवाल, हिंदू लड़की को दी गालियां, फोन पर दी धमकी, मामला दर्ज
sehore news
MP के सेठ ने ब्रिटिश सरकार को दिया था 35,000 का लोन, 109 साल बाद पोता वसूलेगा बकाया
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी में मेट्रो निर्माण पर घमासान, उज्जैन में बड़ी कार्रवाई, पढ़ें 25 फरवरी की खबरें
gold and silver rate today
सुबह होते ही आसमान पर पहुंचा सोना, चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए ताजा रेट
dhar news
MP में चौंकाने वाली घटना! 10वीं की छात्रा बनी मां, परीक्षा के दिन खुला बड़ा राज
betul news
पवित्र नगरी मुलताई में किन्नरों की भव्य ‘घर वापसी’, इन राज्यों से आएंगे किन्नर
indore news
'...अब मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए', जनसुनवाई में फरियादी ने कलेक्टर के सामने लगाई गुहार
Latest Ujjain News
'कांग्रेस ने देश की छवि पर दाग लगाया', AI समिट विवाद पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान
Katni News
मध्य प्रदेश में 2 मार्च से बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जानें क्या है पूरा मामला?