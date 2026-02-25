10वीं की परीक्षा देते समय छात्रा की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत, हार्ट अटैक का शक

Morena News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बानमोर इलाके में पंडित नेहरू परीक्षा केंद्र पर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां 10वीं क्लास का एग्जाम दे रही एक स्टूडेंट अचानक बीमार पड़ गई. हालत बिगड़ती देख सेंटर के टीचर्स ने तुरंत मदद की और स्टूडेंट को पास के हॉस्पिटल ले गए. डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी स्टूडेंट को बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना से परीक्षा केंद्र में हड़कंप मच गया और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

परीक्षा देते समय छात्रा की बिगड़ी तबीयत

दरअसल, यह घटना बानमोर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पंडित नेहरू एग्जामिनेशन सेंटर पर हुई. मंगलवार को हाई स्कूल (10th) के एग्जाम के दौरान एक स्टूडेंट अपनी सीट पर बैठकर पेपर सॉल्व कर रही थी, तभी उसे अचानक बेचैनी महसूस हुई और उसकी तबीयत खराब होने लगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक अपने भाई के साथ परीक्षा देने गई थी. दोनों अपने घर से लगभग 45 किलोमीटर का सफर तय करके बानमोर स्थित इस परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे.

हार्ट अटैक की आशंका

फिलहाल मौत का सही कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इसे मुख्य रूप से हार्ट अटैक या अचानक गंभीर हेल्थ कंडीशन से जोड़ा जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं इस घटवा को लेकर छात्रा के परिवार ने कहा कि बच्ची का भाई उसे एग्जाम सेंटर ले गया था. जब स्टूडेंट अंदर गई तो वह बिल्कुल ठीक थी. अंदर क्या हुआ, यह पता नहीं है.

