Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3178452
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमुरैना

'आंख बंद कर बैठी है सरकार, आपकी नाक के नीचे...', सुप्रीम कोर्ट ने MP को क्यों लगाई फटकार

Supreme Court Slams MP: सुप्रीम कोर्ट ने मुरैना में वन रक्षक को कुचलने और मध्य प्रदेश-राजस्थान को जोड़ने वाले चंबल पुल के पिलर की नींव तक खुदाई पर सख्त नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि सब कुछ राज्य सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन सरकार आंख बंद कर बैठी है.

Written By  Arvind Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आंख बंद कर बैठी है सरकार, आपकी नाक के नीचे...', सुप्रीम कोर्ट ने MP को क्यों लगाई फटकार

Forest Officer Killing: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में हो रहे अवैध रेत खनन और खनन माफिया द्वारा वनरक्षक की हत्या पर सख्त नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के हालात बहुत चौकाने वाले है. रेत माफिया फॉरेस्ट अफसर को मार डालते है. खनन माफिया पुल की नींव खोद डालते है. सब कुछ राज्य सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन सरकार आंख बंद कर बैठी है. सरकार चंबल नदी में हो रहे अवैध रेत खनन को रोकने में नाकामयाब नजर आती है, या फिर यह सब कुछ राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है.

कोर्ट के सामने मामला क्या है?

सुप्रीम कोर्ट नेशनल चंबल अभयारण्य में हो रहे अवैध रेत खनन और उससे संकट में पड़े जलीय जीवों, खासकर घड़ियालों की स्थिति को लेकर सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने इस मसले पर छपी मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है. पिछले दिनों कोर्ट को बताया गया था कि अवैध रेत खनन में शामिल लोगों ने एक वन रक्षक को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मारा डाला था.

पुल की नींव खोदने में लगे माफिया

एमिकस क्यूरी निखिल गोखले ने कोर्ट को बताया  कि रेत माफिया चंबल नदी के पास मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ने वाले पुल की नींव खोद रहे है. इस पुल में 32 खंबे हैं. अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुल गिर भी सकता है. 
कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के हालात बेहद दुःखद है. जो फोटोग्राफ कोर्ट के सामने रखे गए है, वो अपने आप सारे हालात बता रहे है. अगर पुल गिरता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश सरकार की दलील

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने कहा कि सरकार वन रक्षक की हत्या की जांच कर रही है और रिपोर्ट जल्द कोर्ट में पेश की जाएगी. पुल की नींव के पास जो खुदाई हो रही है, उसकी जांच के लिए एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है. लेकिन, कोर्ट ने इससे असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि यह सब आपकी नाक के नीचे हो रहा है. एमिकस क्यूरी ने बताया है कि आपके अधिकारियों के पास हथियार भी नहीं हैं. फिर राज्य सरकार का अस्तित्व ही क्यों है? कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि ये खनन वाली मशीनें और बुलडोजर बहुत 'सेक्युलर' हैं, वे यह नहीं देखते कि जिस व्यक्ति को मार रहे हैं उसकी धर्म/जाती क्या है. यह बेहद दुखद स्थिति है कि  राज्य सरकार आंखें बंद करके बैठी है.

ये भी पढ़ें- मुरैना में रेत माफिया ने वन विभाग के आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचला, मौके पर हुई मौत, कार्रवाई करने गई थी टीम

CCTV कैमरे लगाने को कहा

कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने की संभावना पर विचार किया जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वो  इलाके में मौजूद भारी खुदाई मशीनों (जैसे लोडर, टिपर, एक्सकेवेटर आदि) में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएं, ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. कोर्ट ने सरकार से वनरक्षक की हत्या की  जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी जमा कराने को कहा है.

TAGS

Supreme CourtMadhya PradeshSand mafia

Trending news

Supreme Court
'आंख बंद कर बैठी है सरकार, आपकी नाक के नीचे...', SC ने MP को क्यों लगाई फटकार
Panna news
घर के बाहर बैठी महिला पर बंदर ने अचानक किया हमला, हाथ का मांस नोचा, इलाके में दहशत
bhopal news
MP के शिक्षकों को नहीं देना होगा TET? जानिए शिक्षा विभाग की बैठक में क्या हुआ फैसला
bhopal news
भोपाल डॉक्टर लूट कांड: करीबी महिला मित्र निकली साजिश की मास्टरमाइंड
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में लूट का बड़ा खुलासा, अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए CM मोहन, पढ़ें एमपी की बड़ी खबरें
ratlam news
खुले बोरवेल होंगे बंद, अंधेरे में भी चमकेंगे कुएं, हादसों को रोकने के लिए नया प्लान
bjp State President Hemant Khandelwal
बैलगाड़ी पर सवार होकर बैतूल की गलियों में निकले BJP प्रदेशाध्यक्ष, सादगी ने जीता दिल
Latest Satna News in Hindi
डॉक्टर ने किडनी के ऑपरेशन के दौरान दूसरा भी किया डैमेज, खून रोकने के लिए लपेटा धागा
MP Holiday Calender
14 अप्रैल को मध्य प्रदेश में नहीं खुलेंगे बैंक, अंबेडकर जयंती पर सरकार का बड़ा फैसला
MLA Thakurdas Nagvanshi
जनता का फूटा गुस्सा: ग्रामीणों ने विधायक को घेरा, बीच सड़क पर जमकर निकाली भड़ास...