'आंख बंद कर बैठी है सरकार, आपकी नाक के नीचे...', सुप्रीम कोर्ट ने MP को क्यों लगाई फटकार

Forest Officer Killing: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में हो रहे अवैध रेत खनन और खनन माफिया द्वारा वनरक्षक की हत्या पर सख्त नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के हालात बहुत चौकाने वाले है. रेत माफिया फॉरेस्ट अफसर को मार डालते है. खनन माफिया पुल की नींव खोद डालते है. सब कुछ राज्य सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन सरकार आंख बंद कर बैठी है. सरकार चंबल नदी में हो रहे अवैध रेत खनन को रोकने में नाकामयाब नजर आती है, या फिर यह सब कुछ राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है.

कोर्ट के सामने मामला क्या है?

सुप्रीम कोर्ट नेशनल चंबल अभयारण्य में हो रहे अवैध रेत खनन और उससे संकट में पड़े जलीय जीवों, खासकर घड़ियालों की स्थिति को लेकर सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने इस मसले पर छपी मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है. पिछले दिनों कोर्ट को बताया गया था कि अवैध रेत खनन में शामिल लोगों ने एक वन रक्षक को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मारा डाला था.

पुल की नींव खोदने में लगे माफिया

एमिकस क्यूरी निखिल गोखले ने कोर्ट को बताया कि रेत माफिया चंबल नदी के पास मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ने वाले पुल की नींव खोद रहे है. इस पुल में 32 खंबे हैं. अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुल गिर भी सकता है.

कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के हालात बेहद दुःखद है. जो फोटोग्राफ कोर्ट के सामने रखे गए है, वो अपने आप सारे हालात बता रहे है. अगर पुल गिरता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

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मध्य प्रदेश सरकार की दलील

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने कहा कि सरकार वन रक्षक की हत्या की जांच कर रही है और रिपोर्ट जल्द कोर्ट में पेश की जाएगी. पुल की नींव के पास जो खुदाई हो रही है, उसकी जांच के लिए एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है. लेकिन, कोर्ट ने इससे असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि यह सब आपकी नाक के नीचे हो रहा है. एमिकस क्यूरी ने बताया है कि आपके अधिकारियों के पास हथियार भी नहीं हैं. फिर राज्य सरकार का अस्तित्व ही क्यों है? कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि ये खनन वाली मशीनें और बुलडोजर बहुत 'सेक्युलर' हैं, वे यह नहीं देखते कि जिस व्यक्ति को मार रहे हैं उसकी धर्म/जाती क्या है. यह बेहद दुखद स्थिति है कि राज्य सरकार आंखें बंद करके बैठी है.

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CCTV कैमरे लगाने को कहा

कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने की संभावना पर विचार किया जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वो इलाके में मौजूद भारी खुदाई मशीनों (जैसे लोडर, टिपर, एक्सकेवेटर आदि) में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएं, ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. कोर्ट ने सरकार से वनरक्षक की हत्या की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी जमा कराने को कहा है.