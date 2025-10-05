Advertisement
Madhya Pradesh - MP

मुरैना में भयंकर सड़क हादसा, कैलादेवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलटी, 2 की मौत, 18 घायल

Morena Accident News: मुरैना के बामसोली गांव के पास कैलादेवी दर्शन से लौट रही ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया. इस दुर्घटना में मां-बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं. घायलों में कई की हालत गंभीर है, जिन्हें सबलगढ़ और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:41 PM IST
मुरैना में भयंकर सड़क हादसा
मुरैना में भयंकर सड़क हादसा

करतार सिंह, मुरैनाः रामपुरकलां गांव निवासी संदीप धाकड़ के ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर लगभग 20 से 25 लोग शनिवार को करौली, राजस्थान स्थित कैलादेवी के दर्शन के लिए गए थे. रविवार दोपहर वे सभी उसी ट्रॉली से वापस रामपुर लौट रहे थे. रामपुर गांव से ठीक पहले बामसोली गांव के पास अचानक चालक का संतुलन बिगड़ने से ट्रॉली सड़क पर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े.

ग्रामीणों ने बिना देर किए बचाव कार्य शुरू कर दिया और सभी घायलों को अपने निजी वाहनों से सबलगढ़ अस्पताल पहुंचाया. इस दर्दनाक हादसे में तुलसी पत्नी संदीप धाकड़ (28 वर्ष) और संजना पुत्री महेंद्र धाकड़ (11 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं. बताया जा रहा है कि मृतक और घायल सभी एक ही परिवार से संबंधित हैं.

इतने लोग हुए घायल
सबलगढ़ अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद, गंभीर रूप से घायल उर्मिला जादौन (55 वर्ष) और नीतू धाकड़ (35 वर्ष) को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है. बाकी 16 घायलों का इलाज सबलगढ़ अस्पताल में चल रहा है. इनमें प्रीति (17), अंजली (15), मिथलेश, सावित्री (60), लक्ष्मीनारायण (45), ममता (40), महेंद्र (34), सोनम (14), ज्योति (30), मंजू (35), राजेंद्र (35), जगदीश (43), पंकज (9 माह), शिवानी (24) और कमलेश (45) शामिल हैं.

घायलों का इलाज जारी
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोडर मशीन की मदद से पलटी हुई ट्रॉली को सीधा कराया. इतने बड़े हादसे की सूचना मिलते ही बीएमओ डॉ. राजेश ने पूरे मेडिकल स्टाफ को अस्पताल बुलाया. इसी बीच, सिविल अस्पताल सबलगढ़ से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए डॉ. एमपी गुप्ता भी मानवता के नाते तुरंत अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज में जुट गए. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी न हो और सभी को समय पर उपचार मिले, इसके लिए वे खुद मदद के लिए आए हैं.

;