उमरिया में दबंगई, जमीन सीमांकन करने गए पटवारी को पीटा, घसीटकर घर में बनाया बंधक, मामला दर्ज

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Patwari Beaten in Village-मध्यप्रदेश के उमरिया में जमीन सीमांकन के दौरान एक हिंसक विवाद का मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने ऑन-ड्यूटी सरकारी पटवारी के साथ न सिर्फ गाली-गलौज और मारपीट की, बल्कि उन्हें घसीटकर अपने घर में ले गया और बंधक बना लिया. पीड़ित पटवारी की लिखित शिकायत पर पाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सरकारी जमीन बताने पर भड़का आरोपी
पुलिस के अनुसाप, फरियादी गोरेलाल सिंह मार्को बकेली हल्का में पटवारी के पद पर पदस्थ हैं. सोमवार को वे ग्राम बकेली में जमीन सीमांकन का सरकारी कार्य पूरा करके वापस लौट रहे थे. इसी दौरान बड़वाही तिराहा के पास उनकी मुलाकात विपिन सोनी नाम के व्यक्ति से हुई. विपिन इस बात से नाराज था कि सीमांकन के दौरान उसकी जमीन को शासकीय भूमि क्यों बताया गया. उसने पटवारी से बहस करते हुए कहा कि आज तक किसी भी पटवारी ने उसकी जमीन को सरकारी नहीं बताया. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया.
मारपीट की और घर में कैद किया
पटवारी गोरेलाल का आरोप है कि विपिन सोनी ने उनकी बाईं कलाई को बेरहमी से मरोड़ दिया और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद आरोपी ने उन पर लातों से हमला किया और उन्हें घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले गया. आरोपी ने घर का दरवाजा बंद करके उन्हें कुछ देर तक बंधक बनाए रखा और वहां भी उनके साथ मारपीट की. इसी बीच मौके पर विकास बैगा, मानू प्रजापति और संजय साहू नाम के लोग पहुंचे. उन्होंने जब आरोपी के घर का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर आरोपी ने गेट खोला और पटवारी को बाहर निकाला. आरोपी ने जाते-जाते पटवारी को जान से मारने की धमकी भी दी.
पुलिस जांच में जुटी
इस जानलेवा हमले में पटवारी के बाएं हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद वे अपनी पत्नी कुसुम सिंह के साथ सीधे पाली थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई. सरकारी कर्मचारी पर हुए इस हमले से स्थानीय राज्सव महकमे में भारी नाराजगी है. पाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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