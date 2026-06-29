Add Zee Business As A Preferred Source
App

उमरिया में दबंगई, जमीन सीमांकन करने गए पटवारी को पीटा, घसीटकर घर में बनाया बंधक, मामला दर्ज

Umaria News-उमरिया में जमीन सीमांकन के दौरान जमीन को सरकारी बताने पर पटवारी के साथ गंभीर मारपीट की और घर में बंधक बना लिया. स्थानीय लोगों के बीच-बचाव के बाद छूटे पटवारी ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 29, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:01 PM IST
उमरिया में दबंगई, जमीन सीमांकन करने गए पटवारी को पीटा, घसीटकर घर में बनाया बंधक, मामला दर्ज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UCC को लेकर MP में बड़ा कदम: CM मोहन ने राज्यपाल से की मुलाकात, बताया सरकार का प्लान
Mohan Yadav3 hrs ago
2
Ujjain Simhastha 20283 hrs ago
3
damoh news8:18 AM IST
4
MP Politics8:16 AM IST
5
ratlam news6:55 AM IST