DJ पर मनपसंद गाना बजाने को लेकर बवाल! हवा में उड़ी कुर्सियां...जान बचाकर भागे लोग

Morena News: मध्य प्रदेश के मुरैना (Morena) जिले के जौरा इलाके में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक मामूली सा विवाद अचानक हिंसा में बदल गया. रिपोर्टों के अनुसार, मिश्र वाटिका में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें डीजे पर गाना बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. शुरुआत में मामूली बहस थी, लेकिन देखते ही देखते यह विवाद बढ़कर झड़प में बदल गया.

डीजे विवाद ने लिया हिंसक रूप

शुरुआती बहस जल्द ही एक तीखी झड़प में बदल गई, जिससे दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते स्थिति गाली-गलौज से आगे बढ़कर शारीरिक हिंसा में तब्दील हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुस्साए युवकों ने मौके पर मौजूद कुर्सियों को हथियार बना लिया और एक-दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया. पूरे परिसर में हवा में कुर्सियां उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं, जिससे वहां पूरी तरह से अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस ने शांत कराया मामला

इस अचानक हुए हमले और उसके बाद मची अफरा-तफरी से घबराकर, कार्यक्रम में शामिल मेहमान और महिलाएं दहशत में आ गईं और अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगीं. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित किया गया. पुलिस बल मौके पर पहुंचे, उपद्रवियों को खदेड़ा और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया. पुलिस के पहुंचने के बाद हंगामा शांत हो गया.

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इधर-उधर भागने लगे लोग (Morena News)

बताया जा रहा है कि जब कार्यक्रम चल रहा था, तभी DJ द्वारा बजाए जा रहे गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. दोनों पक्षों के युवक भड़क उठे और एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे. इस अफरा-तफरी के बीच, कार्यक्रम स्थल पर भारी हंगामा मच गया और वहां मौजूद लोग घबराहट में इधर-उधर भागने लगे. इस अचानक हुई हलचल से माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया.

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