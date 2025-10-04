Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जुलूस ने लगाया जाम, कई घंटों तक फंसी रही एंबुलेंस... दिल में छेद वाले नवजात को ले जा रही थी

Morena News-मुरैना में विधानसभा अध्यक्ष के बेटे के जन्मदिन पर निकले जुलूस के कारण लंबा जाम लग गया. इस जाम में एंबुलेंस कई घंटों तक फंसी रहीं, एक एंबुलेंस में नवजात बच्चे को दिल में छेद होने के वजह से जयपुर ले जाया जा रहा था. जुलूस की वजह से लगे जाम का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष ने इसे निजी कार्यक्रम बताया.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 04, 2025, 06:06 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर के जन्मदिन पर जुलूस निकाला गया, इस वजह से लंबा जाम लग गया. इस जाम में दो एंबुलेंस कई घंटों तक फंसी रही. साथ ही जाम के कारण आम लोगों को बड़ी परेशानी हुई. जाम में फंसी एक एंबुलेंस में नवजात बच्चे को दिल में छेद होने की वजह से जयपुर ले जाया जा रहा था. लेकिन जाम होने की वजह से एंबुलेंस फंसी रही. इस जुलूस की वजह से लगे जाम का वीडियो भी सामने आया है. 

50 किलोमीटर लंबा निकाला जुलूस
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर का जन्मदिन 3 अक्टूबर को था. इस मौके पर उनके समर्थकों ने बड़ा जुलूस निकाला. यह जुलूस उनके गांव औरेठे के आसमानी माता मंदिर से शुरू होकर मुरैना के बैरियर चौराहे पर पीडब्ल्यडी रेस्ट हाउस तक चला. इस जुलूस करीब 50 किलोमीटर की रही. इस दौरान नियमों की जमकर अनदेखी हुई. वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष ने इसे निजी कार्यक्रम बताया.

घंटों तक फंसी रही एंबुलेंस
एंबुलेंस चालक रामचरित्र पिप्पल ने बताया कि उन्हें एक महीने के नवजात बच्चे को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराने ले जाना था. चालक ने बताया कि बच्चे के दिल में छेद है। उसे तुरंत रेफर किया गया, लेकिन जुलूस के कारण हम घंटों फंसे रहे. मेरे साथ एक और एम्बुलेंस भी थी, वो भी रुक गई. साहब, जाम की मत पूछो, बड़े नेता लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं.

बीजेपी ने कार्यक्रम से झाड़ा पल्ला
इस जुलूस को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाह ने कहा कि यह बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ना ही पार्टी की ओर से कोई अनुमति ली गई. यह उनके समर्थकों ने निजी स्तर पर आयोजित किया गया था. वहीं एडीएम अश्वनी कुमार रावत ने कहा कि परमिशन हमारे स्तर से नहीं दी जाती है, यह काम एसडीएम कार्यालय का होता है. मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं है. 

