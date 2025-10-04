नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जुलूस ने लगाया जाम, कई घंटों तक फंसी रही एंबुलेंस... दिल में छेद वाले नवजात को ले जा रही थी

MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर के जन्मदिन पर जुलूस निकाला गया, इस वजह से लंबा जाम लग गया. इस जाम में दो एंबुलेंस कई घंटों तक फंसी रही. साथ ही जाम के कारण आम लोगों को बड़ी परेशानी हुई. जाम में फंसी एक एंबुलेंस में नवजात बच्चे को दिल में छेद होने की वजह से जयपुर ले जाया जा रहा था. लेकिन जाम होने की वजह से एंबुलेंस फंसी रही. इस जुलूस की वजह से लगे जाम का वीडियो भी सामने आया है.

50 किलोमीटर लंबा निकाला जुलूस

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर का जन्मदिन 3 अक्टूबर को था. इस मौके पर उनके समर्थकों ने बड़ा जुलूस निकाला. यह जुलूस उनके गांव औरेठे के आसमानी माता मंदिर से शुरू होकर मुरैना के बैरियर चौराहे पर पीडब्ल्यडी रेस्ट हाउस तक चला. इस जुलूस करीब 50 किलोमीटर की रही. इस दौरान नियमों की जमकर अनदेखी हुई. वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष ने इसे निजी कार्यक्रम बताया.

घंटों तक फंसी रही एंबुलेंस

एंबुलेंस चालक रामचरित्र पिप्पल ने बताया कि उन्हें एक महीने के नवजात बच्चे को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराने ले जाना था. चालक ने बताया कि बच्चे के दिल में छेद है। उसे तुरंत रेफर किया गया, लेकिन जुलूस के कारण हम घंटों फंसे रहे. मेरे साथ एक और एम्बुलेंस भी थी, वो भी रुक गई. साहब, जाम की मत पूछो, बड़े नेता लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी ने कार्यक्रम से झाड़ा पल्ला

इस जुलूस को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाह ने कहा कि यह बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ना ही पार्टी की ओर से कोई अनुमति ली गई. यह उनके समर्थकों ने निजी स्तर पर आयोजित किया गया था. वहीं एडीएम अश्वनी कुमार रावत ने कहा कि परमिशन हमारे स्तर से नहीं दी जाती है, यह काम एसडीएम कार्यालय का होता है. मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं है.

यह भी पढ़ें-सराफा कारोबारी की कनपटी पर अड़ाई गन, फिर सुंघाई बेहोशी की दवा, लूटी 86 किलो चांदी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Morena की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!