आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिला ने गुस्से में तमतमाते हुए कर्मचारी की चप्पलों से की कुटाई, ऑफिस में मची अफरा-तफरी

Morena News: मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां एक महिला गुस्से में तमतमात हुए एक शख्स की चप्पलों से पिटाई करते दिखाई दे रही है. ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बिजलीकर्मी है जिसकी महिला धुनाई करते दिख रही है. इस मारपीट का कारण था बढ़ा हुआ बिजली बिल. एक परिवार का बिजली बिल ज्यादा आया जिसके बाद परिवार के सदस्य बिजली ऑफिस पहुंचते और गुस्से में बिजली कर्मचारी पर धावा बोल देते हैं. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला रामपुर कला गांव का है जहां एक परिवार के घर बिजली बढ़ा हुआ आया था. विद्युत विभाग के कर्मचारी विनोद कुशवाहा, जयप्रकाश सिंगल के घर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. परिवार के सदस्यों का कहना है कि मीटर की रीडिंग जितनी दिख रही है उतना तो हम बिजली का इस्तेमाल करते नहीं है. मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी है. इस गड़बड़ी की वजह से बार-बार बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है. फिर क्या अपनी शिकायत लेकर जयप्रकाश सिंगल और उनकी पत्नी शिल्पी सिंगल बिजली ऑफिस पहुंचे और सारा हंगामा शुरू हुआ.

कर्मचारी की चप्पलों से पिटाई

दफ्तर स्थित कर्मचारी से बिजली की रीडिंग को लेकर तीखी बहस शुरू हुई. दोनों पक्ष अपने-अपने बयान पर स्थिर थे. बहस देखते ही देखते तनावपूर्ण माहौल में तब्दील हो गया जिसके बाद शिल्पी ने कर्मचारी विनोद कुशवाहा को पकड़कर उसे चप्पलों से पीटना शुरू किया. इस बीच शिल्पी ने कर्मचारी को जमकर गालियां भी दी. बीच में दप्तर के कुछ लोग बीच बचाव करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन महिला को गुस्से में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था.

कर्मचारी मानने को तैयार नहीं

इस गर्मा-गर्मी में ऑफिस का माहौल बिगड़ गया. आसपास भी अफरा तफरी मच गई. जैसे-तैसे मामले को कंट्रोल किया गया. बिजली कर्मचारी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि मीटर की गलत रीडिंग की वजह से ज्यादा बिल आया है वहीं शिल्पी और उसके पति अपने दावों पर अडिग थे. फिलहाल बिजली कर्मचारी ने थाने में शिल्पी और उसके पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने भी केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है. दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

