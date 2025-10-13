छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के 41 पदों पर आए 5000 आवदेन, इस फॉर्मूले पर होगी नियु्क्तियां

Chhattisgarh Politics News: दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां होने की बात कही जा रही है. 41 पदों पर चुने जाने वाले नए जिलाध्यक्षों के लिए करीब 5000 आवेदन आए हैं, माना जा रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के फॉर्मूले पर होने वाली हैं. जिसमें युवाओं और महिलाओं के साथ-साथ साफ छवि वाले नेताओं को जगह दी जाएगी, जिसमें जिलाध्यक्षों की चयन पूरी तरह से पारदर्शी होने की बात कही जा रही है. खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्षों में फिलहाल 9 प्रतिशत ही महिलाएं हैं, ऐसे में इस बार महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में संगठन मजबूत करने पर जोर

दरअसल, कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में संगठन मजबूत करने पर जोर है, प्रियंका गांधी पहले ही कह चुकी है कि 40 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी वाले फार्मूले पर काम होगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह इतना आसान नजर नहीं आता है, क्योंकि संगठन में इसके लिए अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. माना जा रहा है कि इस बार कुछ शहरी और कुछ ग्रामीण इलाकों में महिला जिलाध्यक्षों की तेनाती की जा सकती है. क्योंकि जो आवेदन आए हैं उनमें कांग्रेस की महिला नेताओं के आवेदन भी शामिल हैं, हालांकि 2023 में जो नियुक्तियां हुई थी, उसमें 6 महिलाओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया था. जबकि अभी केवल 4 ही महिला जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ में हैं.

वर्तमान में ये महिलाएं हैं जिलाध्यक्ष

महासमुंद जिले में रश्मि चंद्राकर कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं.

बलौदाबाजार में सुमित्रा धृतलहरे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

कांकेर में सुभद्रा सलाम के पास जिम्मेदारी है.

सुकमा में महेश्वरी बघेल कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं.

18 पर्यवेक्षक नियुक्त

वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के लिए 18 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, यूपी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, सुबोध कांत सहाय, सुहिना कावरे जैसे सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुडाधे भी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अलग-अलग जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, जबकि अलग-अलग जगहों पर मीटिंग भी कर रहे हैं. ताकि निष्पक्ष राय निकाली जा सके.

