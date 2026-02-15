नई टीम बनने के बाद इस दिन होगी छत्तीसगढ़ BJP की बड़ी बैठक, बनेगा मास्टर प्लान, 1,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे शामिल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ BJP की बड़ी बैठक कल यानि 16 फरवरी को प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में होगी. नई टीम बनने के बाद यह पहली अहम मीटिंग मानी जा रही है. इसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महासचिव अजय जामवाल और संगठन महासचिव पवन साय शामिल होंगे. इसमें पूरे राज्य से करीब 1,000 कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे. नई टीम के गठन के बाद यह पहला मौका है जब पूरी कार्यकारिणी और सभी मोर्चा-प्रकोष्ठ एक साथ बैठेंगे.

16 फरवरी को होगी बीजेपी की बड़ी बैठक

बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ BJP के मोर्चा प्रकोष्ठों की नियुक्तियां की गई थीं. नई टीम बनने के बाद नए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए एक बड़ी मीटिंग होगी. यह मीटिंग 16 फरवरी को BJP स्टेट ऑफिस, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी.

17 फरवरी को होगा महा प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस बैठक में BJP के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महासचिव अजय जामवाल और संगठन महासचिव पवन साय कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे. इसमें राज्य भर से अलग-अलग मोर्चों और प्रकोष्ठों के करीब 1,000 पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रतिनिधि शामिल होंगे. मीटिंग का मुख्य मकसद संगठन को और मजबूत करना, मेंबरशिप ड्राइव में तेजी लाना और आने वाले प्रोग्राम की रूपरेखा बनाना है. 17 फरवरी को होने वाले मेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी.

इस बैठक का मकसद क्या है?

इस बैठक के ज़रिए, BJP अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी के मुख्य सिद्धांतों और उसूलों से गहराई से जोड़ने का प्लान बना रही है. हाल ही में हुए सदस्यता अभियान के बाद, बड़ी संख्या में नए मेंबर पार्टी में शामिल हुए हैं, और BJP का मकसद उन्हें ट्रेनिंग देकर एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल करना है. इसके अलावा, मीटिंग में आने वाले लोकल चुनावों के लिए स्ट्रेटेजी बनाने और सभी फ्रंट और सेल के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी खास ज़ोर दिया जाएगा.

