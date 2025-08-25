MP में कांग्रेस का खेला, नगर परिषद अध्यक्ष ने छोड़ी भाजपा, जीतू पटवारी ने किया स्वागत

MP Politics News: मध्य प्रदेश में फिलहाल न कोई चुनावी मौसम है और न ही कोई बड़ी सियासी हलचल है. लेकिन फिर भी दलबदल का खेल यहां जारी है. दो दिन पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब बीजेपी की एक नगर परिषद अध्यक्ष भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, उन्होंने पहले कांग्रेस का दामन थामा और भोपाल पहुंचकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से मुलाकात की है. जिसके बाद जीतू पटवारी ने भी उन्हें कांग्रेस का पट्टा उड़ाकर सदस्यता दिलाई है. बताया जा रहा है कि नगर परिषद अध्यक्ष को कांग्रेस में लाने में विधायक का बड़ा रोल है.

सुसनेर नगर परिषद में खेला

दरअसल, आगर मालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद की अध्यक्ष लक्ष्मी राहुल सिसोदिया ने रविवार को अचानक से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई. पहले उन्होंने जिलास्तर पर कांग्रेस की सदस्यता ली थी, लेकिन सोमवार को भोपाल पहुंचकर पहले जीतू पटवारी से मुलाकात की और फिर विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ले ली. बताया जा रहा है कि उनकी कांग्रेस में एंट्री सुसनेर के कांग्रेस विधायक भैरोसिंह परिहार ने करवाई है, जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के करीबी माने जाते हैं. बता दें कि यह पूरा मामला उस वक्त हुआ है, जब वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास की प्रक्रिया चल रही है.

सुसनेर नगर परिषद के 12 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन कलेक्टर को दिया था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षद शामिल थे. जिसके बाद कांग्रेस विधायक भैरोसिंह परिहार एक्टिव हुए और उन्होंने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है और भाजपा अपने ही लोगों को हटाने में जुटी है. इसलिए लक्ष्मी सिसोदिया ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है, जिससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी.

सुसनेर नगर परिषद का गणित

सुसनेर नगर परिषद में फिलहाल 15 वार्ड पार्षद हैं, जिसमें 12 पार्षदों ने वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. भाजपा के ही 8 पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जिसमें 4 पार्षद कांग्रेस के भी थे. लेकिन अब समीकरण बदल सकते हैं. कांग्रेस के पार्षद अब खुलकर उनका समर्थन कर सकते हैं. जिससे वह अपनी अध्यक्ष की कुर्सी बचा सकती हैं. बताया जा रहा है कि पार्षदों ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया था, लेकिन पिछले दो दिनों में जिस तरह से घटनाक्रम बदला है, उससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक चर्चाएं तेजी से चल रही हैं.

