/MP कांग्रेस की सभी विभाग, प्रकोष्ठ और इकाइयां भंग, प्रदेश प्रभारी ने जारी किया आदेश, दिल्ली में हुई बैठक के बाद बड़ा फैसला

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मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश कांग्रेस के तहत गठित सभी विभागों, प्रकोष्ठों और उनकी विभिन्न स्तरों पर कार्यरत इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करने का आदेश जारी किया है.
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीष चौधरी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों और संगठन के पुनर्गठन अभियान के तहत लिया गया है. आदेश के मुताबिक, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत संचालित सभी विभाग, प्रकोष्ठ और उनकी जिला, ब्लॉक और अन्य सभी स्तर की इकाइयां अब तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएंगी.
चरणबद्ध तरीके से होगी नई नियुक्तियां
सूत्रों के अनुसार, यह कदम संगठनात्मक ढांचे को नया रूप देने और आगामी राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है. सभी विभागों और सेल को भंग करने के बाद, अब चरणबद्ध तरीके से नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी.
4 अगस्त को नई दिल्ली हुई थी बैठक
बता दें 4 अगस्त को नई दिल्ली में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में पार्टी के मौजूदा संगठन, आगे की रणनीति और कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर चर्चा की गई. इस बैठक के बाद संगठन में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया गया.
महिला कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति
इससे पहले मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने 24 जिलों के लिए नए महिला कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है. जारी सूची में ग्वालियर, जबलपुर समेत कई जिलों के लिए नए जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन नियुक्तियों का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाना और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है. पार्टी को उम्मीद है कि नई टीम संगठनात्मक गतिविधियों को गति देगी और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को प्रभानी ढंग से आगे बढ़ाएगी.
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