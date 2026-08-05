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MP कांग्रेस की सभी विभाग, प्रकोष्ठ और इकाइयां भंग, प्रदेश प्रभारी ने जारी किया आदेश, दिल्ली में हुई बैठक के बाद बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देशों पर अमल करते हुए, राज्य कांग्रेस के हर स्तर पर सभी विभागों, सेलों और संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है.

Written ByPooja
Published: Aug 05, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:28 PM IST
MP कांग्रेस की सभी विभाग, प्रकोष्ठ और इकाइयां भंग, प्रदेश प्रभारी ने जारी किया आदेश, दिल्ली में हुई बैठक के बाद बड़ा फैसला

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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