'इधर-उधर गुलाटी मारता रहा कुशवाहा समाज...', नरेंद्र सिंह तोमर के बयान से मचा बवाल, पत्र जारी कर मांगी माफी

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान को लेकर प्रदेशभर में कुशवाहा समाज में नाराजगी देखने को मिली. विवाद बढ़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र जारी कर अपने शब्द वापस लेते हुए खेद व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि उनका किसी भी समाज की भवानओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि वह सपने में भी कुशवाहा समाज का अपमान करने की सोच नहीं सकते. उन्होंने कहा कि यदि उनके किसी बयान से समाज के लोगों को ठेस पहुंची है, तो इसके लिए उन्हें खेद है.
मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुरैना जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा के घर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशवाहा ने कहा कि, 'भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुशवाहा समाज के प्रति समर्पित रही है, लेकिन, कुशवाहा समाज समय-समय पर गुलाटी मार देता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता कम हुई है.' उन्होंने यह भी कहा कि, 'एक ही खूंटी पर ज्यादा इज्जत रहती है.' उनके इस बयान पर कुशवाहा समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और जब विवाद बढ़ा, तो कांग्रेस ने उनके बयान को पिछड़ा वर्ग विरोधी करार दिया.
नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया पत्र
समाज के प्रतिनिधियों ने बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इससे पूरे समाज की गरिमा को ठेस पहुंची है. उन्होंने आरोप लगाया कि समाज की तुलना अनुचित शब्दों और उपमाओं से की गई, जिसके कारण व्यापक आक्रोश पैदा हुआ. विवाद बढ़ने और समाज की नाराजगी सामने आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एक पत्र जारी किया.
'अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकते'
इस मामले पर सफाई देते हुए, तोमर ने बुधवार को कुशवाहा समुदाय के नाम एक पत्र जारी किया. इसमें उन्होंने कहा कि कमलेश कुशवाहा के घर पर हुआ कार्यक्रम एक पारिवारिक मिलन-समारोह था और बातचीत उसी अनौपचारिक माहौल में हुई थी. उन्होंने कहा कि कुशवाहा समुदाय और उनके अपने लोग एक-दूसरे के पूरक हैं. इसी भावना के चलते उन्होंने हमेशा इस समुदाय का सम्मान किया है और जीवन भर करते रहेंगे. उन्होंने आगे कहा कि उनके अपमान के बारे में सोचने की बात तो दूर, वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि अगर उनकी बातों से समुदाय के सदस्यों को दुख पहुंचा है, तो वे उन्हें वापस लेते हैं और हुई परेशानी के लिए खेद व्यक्त करते हैं.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट