'इधर-उधर गुलाटी मारता रहा कुशवाहा समाज...', नरेंद्र सिंह तोमर के बयान से मचा बवाल, पत्र जारी कर मांगी माफी

मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुरैना जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा के घर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशवाहा ने कहा कि, 'भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुशवाहा समाज के प्रति समर्पित रही है, लेकिन, कुशवाहा समाज समय-समय पर गुलाटी मार देता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता कम हुई है.' उन्होंने यह भी कहा कि, 'एक ही खूंटी पर ज्यादा इज्जत रहती है.' उनके इस बयान पर कुशवाहा समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और जब विवाद बढ़ा, तो कांग्रेस ने उनके बयान को पिछड़ा वर्ग विरोधी करार दिया.



नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया पत्र

समाज के प्रतिनिधियों ने बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इससे पूरे समाज की गरिमा को ठेस पहुंची है. उन्होंने आरोप लगाया कि समाज की तुलना अनुचित शब्दों और उपमाओं से की गई, जिसके कारण व्यापक आक्रोश पैदा हुआ. विवाद बढ़ने और समाज की नाराजगी सामने आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एक पत्र जारी किया.