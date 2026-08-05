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'इधर-उधर गुलाटी मारता रहा कुशवाहा समाज...', नरेंद्र सिंह तोमर के बयान से मचा बवाल, पत्र जारी कर मांगी माफी

कुशवाहा समाज को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने खेद जताया है. उन्होंने कहा कि उनका किसी समाज का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और यदि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उन्हें इसका दुख है.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Aug 05, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:37 PM IST
'इधर-उधर गुलाटी मारता रहा कुशवाहा समाज...', नरेंद्र सिंह तोमर के बयान से मचा बवाल, पत्र जारी कर मांगी माफी

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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