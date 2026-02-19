कांग्रेस विधायक की मांग पर गदगद हुए अविमुक्तेश्वरानंद, खुलकर किया समर्थन, बोले- जिससे उम्मीद नहीं होती, वही करता है पहल

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजनीति में गौमाता को लेकर एक प्रस्ताव ने नई बहस छेड़ दी है. यह मुद्दा केवल सियासत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आस्था और सामाजिक दृष्टिकोण के केंद्र में आ गया है. भोपाल से एक मुस्लिम विधायक द्वारा उठाई गई मांग ने साधु संतों का भी ध्यान आकर्षित किया है. ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सार्वजनिक मंच से पहल की सहाराना की है. इस दौरान उन्होंने हिंदू विधायकों पर भी टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि इस विषय पर पहल करने की जिम्मेदारी उनसे अपेक्षित थी.

बता दें कि भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया. प्रस्ताव में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई है. साथ ही गौवंश की मृत्यु होने पर सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था और मांस व चमड़े के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात भी रखी गई है.

वीडियो जारी कर किया समर्थन

इस मुद्दे पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक वीडियो संदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि कई बार जिसे अपेक्षा होती है, वह आगे नहीं आते और जिनसे उम्मीद नहीं होती वहीं पहल करते नजर आते हैं. उन्होंने ने भोपाल के उत्तर सीट से विधायक आतिफ अकील उदाहरण देते हुए जोड़ा.

हिंदू विधायकों लिया आड़े हाथ

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हिंदू विधायकों को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग तो स्वयं को हिंदू कहने वाले विधायक को द्वारा की जानी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में हिंदू विधायक न केवल अपने धर्म के पालन में चूक रहे हैं, बल्कि अपने आप को हिंदू कहलन में भी पीछे रह गए हैं.

अविमुक्तेश्वरानंद ने की अपील

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने संदेश के अंत में हर हिंदू से उनकी अपील है कि गौमाता के पक्ष में खड़े होकर अपने आप को सच्चा हिंदू साबित करें. उन्होंने चेताया कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो जनता की नजर में आप नकली हिंदू माने जाएंगे और नकली हिंदू का कोई अर्थ नहीं है. इसलिए सभी को गौमाता के संरक्षण और सम्मान के लिए आगे आने की जरूरत है.

