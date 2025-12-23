बाबा महाकाल की शरण में जेपी नड्डा, सीएम मोहन के साथ किया अभिषेक, अहम है दौरा

MP News: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की है. जेपी नड्डा के साथ सीएम मोहन यादव और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी महेंद्र सिंह भी थे. तीनों नेताओं ने करीब 20 मिनट तक बाबा महाकाल के गर्भग्रह में विशेष अभिषेक किया, इस दौरान पुजारियों ने बाबा की पूजा अर्चना करवाई. जेपी नड्डा सुबह की विशेष भष्म आरती में भी शामिल हुए थे, इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में बाबा की पूजा की है. जेपी नड्डा मंगलवार को सीएम मोहन यादव के साथ बैतूल पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश को दो मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे.

सीएम मोहन ने किया स्वागत

सीएम मोहन यादव ने जेपी नड्डा का उज्जैन में स्वागत किया. इसके बाद सीएम, केंद्रीय मंत्री के साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह बाबा महाकाल मंदिर में पूजन किया. बताया जा रहा है कि पुजारियों ने उन्हें षोडशोपचार पूजन करवाया, जिसमें बाबा का विशेष अभिषेक किया जाता है. पूजन के बाद तीनों नेता महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र में भी पहुंचे जहां तीनों ने प्रसादी मंदिर में पहुंचे भक्तों को बांटी और खुद भी ग्रहण की है. प्रसादी में पोहा बनाया गया था, जिसे भक्तों में भी बांटा गया, इस दौरान प्रसादी ग्रहण करने के बाद खुद ही डिस्पोजल को डस्टबिन में डाला.

सिंहस्थ कार्यों का निरीक्षण

जेपी नड्डा ने सीएम मोहन के साथ मिलकर उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कार्यों का निरीक्षण भी किया है. उन्होंने बाबा महाकाल लोक का भ्रमण किया जबकि क्षिप्रा नदी पर चल रही तैयारियों का भी जायजा लिया. 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की भी अहम भूमिका होने वाली है, ऐसे में यहां अभी से कामों का निरीक्षण शुरू हो गया है. क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को भी तय समय सीमा में सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं.

बैतूल पहुंचेंगे जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव

जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव उज्जैन से बैतूल पहुंचेंगे, जहां पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास-भूमिपूजन करेंगे. बैतूल जिले के लिए यह मेडिकल कालेज अहम माना जा रहा है. इसके अलावा जेपी नड्डा अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे. बैतूल बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का गृह जिला है, ऐसे में खंडेलवाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, जहां संगठन को लेकर भी चर्चा होगी.

