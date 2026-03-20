MP में बदल रहे राज्यसभा चुनाव के समीकरण, उम्मीदवार उतारेगी BAP पार्टी, MP में है 1 विधायक

MP Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश में मई-जून के बीच राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं. बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने वाला है. ऐसे में इस चुनाव को लेकर अभी से सियासी गहमागहमी शुरू हो चुकी है. क्योंकि बीजेपी को 2 सीटें आसानी से मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस की तीसरी सीट पर अभी से पेंच फंसता दिख रहा है. इस बीच भारतीय आदिवासी पार्टी ने भी राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. खास बात यह है कि बाप पार्टी का मध्य प्रदेश में केवल एक विधायक है. लेकिन, फिर भी वह राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतार सकती है.

विधायक कमलेश्वर डोडियार का ऐलान

दरअसल, रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी के एकलौते विधायक कमलेश्वर डोडियार ने बड़ा ऐलान किया है. उनका कहना है कि बाप पार्टी आगामी राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी. कमलेश्वर डोडियार का कहना है कि वह अपनी पार्टी के एकलौते विधायक हैं. लेकिन राज्यसभा में भी उनका एक प्रत्याशी होगा. उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आदिवासी हितों की बात करती है. ऐसे में दोनों दलों के विधायकों से यह अपेक्षा रहेगी की वह आदिवासियों की आवाज उच्च सदन तक पहुंचाएं और हमारे उम्मीदवार का समर्थन करे. इसलिए आगामी राज्यसभा चुनाव में हमारी भारतीय आदिवासी पार्टी से भी एक उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा.

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10 विधायक जुटाने पड़ेंगे

हालांकि, बड़ा सवाल यह भी है कि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए कम से कम 10 विधायकों का समर्थन होना जरूरी होता है. तभी, आप चुनावी मैदान में जा सकते हैं. ऐसे में बाप पार्टी 10 विधायकों का समर्थन कैसे जुटाएगी. यह भी बड़ा सवाल है. विधायक कमलेश्वर डोडियार का कहना है कि वह राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के विधायकों से सहयोग से की मांग करेंगे. ताकि उनके उम्मीदवार को चुनाव में सफलता मिल सके. खास बात यह है कि कमलेश्वर डोडियार का वोट ही राज्यसभा चुनाव के लिए अहम माना जा रहा था. लेकिन, अब उनकी पार्टी अपना ही उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर रही है. जिससे मामला दिलचस्प रहेगा.

मध्य प्रदेश में तीसरी सीट पर फंसेगा मामला

दरअसल, मध्य प्रदेश में तीसरी सीट पर मामला फंसता दिख रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के राज्यसभा चुनाव में वोटिंग पर रोक लगा दी है. जबकि कांग्रेस की एक और विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी के साथ ही नजर आ रही है. कांग्रेस को अपनी सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरुरत रहेगी. फिलहाल पार्टी के पास 63 विधायक हैं. लेकिन, अगर राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की स्थिति बनी तो चुनावी समीकरण कांग्रेस के लिए गड़बड़ा जाएंगे. जिस तरह से हरियाणा, ओडिशा और बिहार में कांग्रेस के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है. उससे मध्य प्रदेश में भी समीकरण बदल रहे हैं.

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