Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3081398
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

धार में बसंत पंचमी पर अलर्ट, दिग्विजय सिंह बोले-यह प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी, जानिए क्या कहा

Dhar Bhojshala controversy: बसंत पंचमी इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रही है, ऐसे में धार में प्रशासन अलर्ट पर है. वहीं इस मामले में दिग्विजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बड़ा बयान दिया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान

Basant Panchami In Dhar: धार स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी को लेकर इस साल फिर से अलर्ट जारी है. क्योंकि बसंत पंचमी शुक्रवार को हैं, ऐसे में पूजा और नमाज को लेकर प्रशासन सर्तक है. क्योंकि हिंदू संगठनों ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा का आह्वान किया है. ऐसे में यहां 8 हजार से ज्यादा अतिरिक्त पुलिसबल तैनात किया गया है. वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है. उनका कहना है कि इस मामले में एएसआई के सर्वे का पालन होना चाहिए. 

दिग्विजय सिंह बोले-समय निश्चित होना चाहिए 

दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा 'इस वर्ष बसंत पंचमी का त्योहार शुक्रवार को आ रहा है. पूर्व में भी आया है और केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार धार जिला प्रशासन ने उसे शांति से दोनों पक्षों से मिल कर मनाने की व्यवस्था की थी. मैं प्रशासन व सरकार से ये कहना चाहूंगा कि एएसआई की तरफ से 2003, 2013 व 2016 में पहले ही अपने दिए गए आदेश में यह सपष्ट कर चुका है कि जब भी कभी बसंत पंचमी का त्योहार और शुक्रवार की नमाज़ साथ में होती है तो बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय से लेकर 1 तक और उसके बाद 3 बजकर 30 मिनट यानि सूर्यास्त तक की जाएगी और दोपहर 1 से 3 का समय शुक्रवार की नमाज़ अदा करने के लिए छोड़ा जाएगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

दिग्विजय सिंह ने लिखा 'इस स्थिति में सरकार व प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, एएसआई की तरफ से पारित किए गए आदेश की पूर्ण पालन किया जाए और धार में अमन शांति का पैगाम दिए जाने की पूरी कोशिश करते हुए सांप्रदायिक उन्माद व अफवाह फैलाने वालो पर सख्त कार्यवाही की जाए. मैं सभी हिन्दू मुसलमान भाइयों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने की अपील करता हूं. हमारा प्रदेश अमन का प्रतीक है और सरकार व प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस अमन को कानूनी रूप से स्थापित किया जाए.'

ये भी पढ़ेंः MP में फिर गर्माया सियासी पारा, फूलसिंह बरैया मामले में अब आया दिग्विजय सिंह का बयान

धार में अलर्ट 

बता दें कि धार में अलर्ट जारी किया गया है. भोजशाला के आसपास पुलिस बल तैनात रहेगा. वहीं प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है. धार का भोजशाला विवाद करीब 700 साल पुराना है. हिंदू पक्ष इसे मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बताता है. हिंदू पक्ष का दावा है यह वाग्देवी मंदिर है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने करवाया था, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है और इसका निर्माण 13वीं–14वीं शताब्दी में होने का दावा करता है. ऐसे में इस पक्ष को लेकर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति रहती है. यह मामला कोर्ट में भी चल रहा है. 

एएसआई ने यहां पूजा और नमाज के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया है. लेकिन असहज स्थिति तब बनती है, जब बसंत पंचमी का त्योहार शुक्रवार के दिन आता है. जिससे यहां प्रशासन अलर्ट रहता है.

ये भी पढ़ेंः फूल सिंह बरैया पर भड़के BJP विधायक, अब चंबल में 'टकले' पर आई MP की सियासत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

basant panchami in dharDigvijay Singh Statement

Trending news

mp news
MP में अफसरों की फिजूलखर्ची पर रोक, नहीं मिलेगा गाड़ियों समेत इन चीजों के लिए पैसा
balrampur news
झाड़फूंक के 'कंपटीशन' में भतीजा बना कसाई, चाचा की कुल्हाड़ी से काट दी गर्दन
chhattisgarh news
5वीं–8वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम, जानें डिटेल्स
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: CM मोहन दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होंगे शामिल, पढ़ें 21 जनवरी की खबरें
Bilaspur News
पत्नी को माफ कर साथ रहने वाला पति बाद में नहीं ले सकता तलाक! HC का बड़ा फैसला
mp news
नेताजी गए थे पेट दर्द दिखाने, सोनोग्राफी रिपोर्ट में बता दिया 'प्रेग्नेंट', जानिए
mp news
मालिक ने छोड़ी दुनिया, वफादार ने नहीं छोड़ा साथ! शव के पास रात भर बैठा रहा कुत्ता
MP Crime News
ग्वालियर में युवती का गला रेतकर हत्या, लाश के पास मिले खून से सने पत्थर और डंडे
mp news
MP में बाघों का 'डेथ वारंट'! 1 साल में 54 मौतें, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
mp news
शादी के कार्ड को बनाया कंगाल करने का हथियार, वकील का एक क्लिक में खाली हुआ बैंक खाता