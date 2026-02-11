भोपाल में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी होल्ड, सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटी लिस्ट, कांग्रेस का तंज

MP News: भोपाल में बीजेपी ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की थी, लेकिन मंगलवार की रात को जारी की गई लिस्ट कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर से हटा ली गई और कार्यकारिणी घोषित होते ही होल्ड हो गई. बता दें कि बीजेपी ने भोपाल में रविन्द्र यती को एक साल पहले भोपाल शहर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया था, जिसके बाद उन्होंने लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को शहर की कार्यकारिणी घोषित की थी, लेकिन जैसे ही टीम का ऐलान हुआ तो बताया जा रहा है कि अंदर कई नेताओं ने खुलकर विरोध जाहिर किया है, जिसके बाद भोपाल की शहर कार्यकारिणी फिलहाल होल्ड कर दी गई है.

हेमंत खंडेलवाल ने भी हटाई पोस्ट

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी बीजेपी की भोपाल कार्यकारिणी घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर की थी, लेकिन कुछ देर बाद हेमंत खंडेलवाल ने भी पोस्ट हटा ली है. बताया जा रहा है कि विवादित नेताओं को पदाधिकारी बनाने पर अंदरूनी विवाद शुरू हुआ है, टीम घोषित होते ही नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व से नाराजगी जताई थी. जिसके बाद हेमंत खंडेलवाल, जिला अध्यक्ष रविन्द्र यति और प्रदेश बीजेपी के ऑफिशियल पेज से पोस्ट डिलीट कर दी गई.

दरअसल, बताया जा रहा है कि कार्यकारिणी की लिस्ट में कुछ ऐसे बीजेपी नेताओं के नाम थे, जिनके नाम पर विरोध शुरू हुआ है. सचिन दास बब्बा को जिला महामंत्री का पद दिया गया था, जिसका विरोध देखने को मिला था. क्योंकि उन पर बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगा था, जबकि वह 2013 में दिवंगत बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ सिंह मम्मा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे. इसके अलावा कुछ और पदाधिकारियों को लेकर भी विवाद की स्थिति देखी गई थी. जिसके बाद बीजेपी ने तुरंत ही लिस्ट को हटा लिया है.

भोपाल में बीजेपी का कार्यकारिणी में कुछ वार्ड पार्षदों को भी जगह दी गई थी. माना जा रहा है कि अब नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जा सकता है, जिसका ऐलान जल्द हो सकता है. फिलहाल कार्यकारिणी पर होल्ड लगा हुआ है. वहीं भोपाल में भाजपा की जिला कार्यकारिणी की लिस्ट स्थगित होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है, कांग्रेस नेता अभिनव बरोलिया ने कहा कि बीजेपी में अंतरकलह और गुटबाजी दिख रही है, लंबे समय के बाद आई कार्यकारिणी होल्ड पर है, जिससे पार्टी के अंदर खाने विवाद दिख रहा है.

