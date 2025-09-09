'धाकड़ जी' के बाद एक और BJP नेता का वीडियो वायरल, महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2915146
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

'धाकड़ जी' के बाद एक और BJP नेता का वीडियो वायरल, महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे

Bhopal News-भोपाल में बीजेपी के युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री का महिला के साथ अश्लील वीडियो सामने आया है. वीडियो में युवा मोर्चा मंडल महामंत्री आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद जब हंगामा बढ़ा तो पार्टी ने जीत निशोदे को युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री पद से हटा दिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 09, 2025, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'धाकड़ जी' के बाद एक और BJP नेता का वीडियो वायरल, महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे

BJP Leader Obscene Video-मध्यप्रदेश के भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल महांत्री का महिला के साथ अश्लील वीडियो सामने आया है. जिसमें मंडल महामंत्री जीत निशोदे महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाज जब कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और सवाल उठाए तो पार्टी ने जीत निशोदे को युवा मोर्चा के मंडल महांत्री पद से हटा दिया. 

भाजपा नेता का अश्लील वीडियो वायरल
बीजेपी युवा मोर्चा के अरेरा मंडल के महामंत्री जीत निशोदे का महिला मित्र का साथ शारीरिक संबंध बनाते अश्लील वीडियो सामने आया. वीडियो में जीत महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहा है. वीडियो वायरल हुआ तो पार्टी की किरकिरी हुई. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बीजेपी युवा मोर्चा अरेरा मंडल के अध्यक्ष अभिषेक पुरोहित ने जीत को पद से हटाने के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया. 

पार्टी की छवि हुई धूमिल
जिलाध्यक्ष ने इस संबंध में जो लेटर जारी किया है उसमें लिखा है- हाल ही मुझे आपके आपत्तिजनक कार्यों के संबंध में पता चला है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है. अत: आपको भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं पार्टी के सभी दायित्व से मुक्त किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस ने उठाए सवाल 
बीजेपी मंडल महामंत्री का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने कहा कि भाजपा जो परंपरा और संस्कारों की बात करती है, और अभी कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टियों को सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि किसका कैसा चरित्र है तो अब भाजपा को यह बताना चाहिए कि क्या उसका यही चरित्र है. ऐसी अश्लील हरकतें करना क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को सिखाती है.

यह भी पढ़ें-रेलवे स्टेशन के बाथरूम में दुष्कर्म, पुलिस की शर्मनाक हरकत, FIR के लिए 300 किलोमीटर भटकी पीड़िता

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal newsBJP newsmp newsViral Video

Trending news

gwalior news
प्रॉपर्टी टैक्स में मिल रही 6% की छूट! बस करना होगा ये सिंपल काम; जानिए कैसे
mp news
रेलवे स्टेशन के बाथरूम में दुष्कर्म, FIR कराने 300 किलोमीटर भटकी पीड़िता
indore news
इंदौर के गोल्डन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्क्वॉड टीम मौके पर
Morena news
मुरैना में मंदिर के सामने मिला गौमांस, शहर में हुआ तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा
raipur news
पत्नी से अवैध संबंध के शक में उप सरपंच प्रतिनिधि की हत्या, कुल्हाड़ी से किया हमला
chhattisgarh news
बस्तर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार का बड़ा फैसला, इन चीजों पर 45% ...
mp news live update
MP News Live Update: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, चित्रकूट में गाय पर क्रूर हमला
vice president election
CM, राज्यपाल, VP, फिर बने राष्ट्रपति.. ऐसे नेता की कहानी, ठुकरा दिया था PM का पद
cm mohan yadav
संबल योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 175 करोड़ रुपए
mp news
त्योहारों में सफर की टेंशन खत्म, रीवा और महू के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम
;