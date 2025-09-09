'धाकड़ जी' के बाद एक और BJP नेता का वीडियो वायरल, महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे

BJP Leader Obscene Video-मध्यप्रदेश के भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल महांत्री का महिला के साथ अश्लील वीडियो सामने आया है. जिसमें मंडल महामंत्री जीत निशोदे महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाज जब कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और सवाल उठाए तो पार्टी ने जीत निशोदे को युवा मोर्चा के मंडल महांत्री पद से हटा दिया.

भाजपा नेता का अश्लील वीडियो वायरल

बीजेपी युवा मोर्चा के अरेरा मंडल के महामंत्री जीत निशोदे का महिला मित्र का साथ शारीरिक संबंध बनाते अश्लील वीडियो सामने आया. वीडियो में जीत महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहा है. वीडियो वायरल हुआ तो पार्टी की किरकिरी हुई. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बीजेपी युवा मोर्चा अरेरा मंडल के अध्यक्ष अभिषेक पुरोहित ने जीत को पद से हटाने के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया.

पार्टी की छवि हुई धूमिल

जिलाध्यक्ष ने इस संबंध में जो लेटर जारी किया है उसमें लिखा है- हाल ही मुझे आपके आपत्तिजनक कार्यों के संबंध में पता चला है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है. अत: आपको भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं पार्टी के सभी दायित्व से मुक्त किया जाता है.

कांग्रेस ने उठाए सवाल

बीजेपी मंडल महामंत्री का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने कहा कि भाजपा जो परंपरा और संस्कारों की बात करती है, और अभी कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टियों को सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि किसका कैसा चरित्र है तो अब भाजपा को यह बताना चाहिए कि क्या उसका यही चरित्र है. ऐसी अश्लील हरकतें करना क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को सिखाती है.

