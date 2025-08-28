शराब पर फिर बोले पटवारी, कहा-MP में सबसे ज्यादा बिकने लगी, मंच से साधा निशाना
शराब पर फिर बोले पटवारी, कहा-MP में सबसे ज्यादा बिकने लगी, मंच से साधा निशाना

Bhopal News-भोपाल में कांग्रेस की जनसभा के दौरान जीतू पटवारी ने शराब को लेकर फिर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में शराब देश में सबसे ज्यादा बिकने लगी है. इसकी दोषी बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं. उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधा.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:13 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है. इसी बीच भोपाल में कांग्रेस की वोट चोर, गद्दी छोड़ जनसभा का आयोजन हुआ. इस सभा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. जनसभा में जीतू पटवारी ने फिर शराब के मुद्दे पर सरकार पर निशाना. उन्होंने दावा कि मध्यप्रदेश में शराब देश में सबसे ज्यादा बिकने लगी है. 

एमपी में बिकती है सबसे ज्यादा शराब
जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव जी आपकी रीड की हड्डी थोड़ी सी मुख्यमंत्री जैसी हो. हमारे वित्तमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवड़ा के साथ ड्रग्स माफिया के फोटो आए हैं. आप उनका इस्तीफा ले सकते हैं. नहीं ले पाएंगे. मैं फिर दावे से कह रहा हूं डंके की चोट पर कह रहा हूं. छाती ठोक के कह रहा हूं कि मध्यप्रदेश में शराब देश में सबसे ज्यादा बिकने लगी है और उसका कोई दोषी है तो मोहन यादव और बीजेपी सरकार है. 

बहनों के रुपए चोरी करवा रहे मुख्यमंत्री
पटवारी ने अपने महिलाओं के शराब पीने वाले बयान पर कहा कि अभी कहा जा रहा है कि बहनों का अपमान हो गया. पूर्व सीएम ने कहा था कि चुनाव के बाद 3000 कर दूंगा योजना का पैसा. यह बात मेरी बहनों आपने सुनी थी. आभी आपको हजार ही मिल रहे हैं कि 3000 मिल रहे हैं. अभी 1200 मिल रहे हैं मोहन यादव जी आप बहनों के 18 सो की चोरी करते हो.

किस पर करें भरोसा
पटवारी ने कहा कि मीडिया के भाईयों हमारी बात तो आप बताते नहीं हो यह बात तो बोलनी पड़ेगी माफ कर देना. आपका बहुत प्यार है मुझे पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप मीडिया की रिपोर्ट थी कि शराब की सबसे ज्यादा खपत मध्य प्रदेश में होती है उसको ही पढ़कर मैंने बात की. फिर भी आपने भी सरकार की बात की मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम कहां से लाएं सोर्स. हमें जो मीडिया जानकारी देती है उसी के आधार पर हम बात करते हैं. हम मीडिया पर भरोसा नहीं करें तो किस पर करें.

;