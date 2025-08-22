'छिंदवाड़ा कलेक्टर RSS की .... पहन लें', उमंग सिंघार का विवादित बयान, गरमाई सियासत

MP News-मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान से प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है. छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को दिए बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है. दरअसल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है. जिसमें वे छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को लेकर कह रहे हैं कि 'छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि भाजपा का गुलाम है. मैंने कहा है कि अगर गुलाम है तो भाजपा, आरएसएस की चड्डी पहन ले'.

धार में दिया बयान

उमंग सिंघार गुरुवार को धार पहुंचे थे. धार में उमंग सिंघार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने स्वतंत्र जोशी के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए. इसी दौरान उन्होंने मंच से कहा कि आप कलेक्टर हो. नौकरी जॉइन करते तो कहा जाता है कि जनता का नौकरशाह, लेकिन ये तो भाजपा के नौकर बन गए.

'कुत्ते को कलेक्टर बनाया'

उन्होंने कहा कि मैंने छिंदवाड़ा में कहा था कि कलेक्टर नहीं आया तो देख लेना. जब कलेक्टर नहीं आया तो मैंने एक कुत्ते को बुलाया और उसे छिंदवाड़ा कलेक्टर बनाया. फिर मैंने और जीतू पटवारी ने उसको ज्ञापन दे दिया. बीजेपी की सरकार है और अधिकारी ऐसे डर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि आप क्यों डर रहे हो, क्या हमारी सरकार नहीं आएगी. जरूर आएगी और जो दादागिरी करेगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी क्या करेगी. मैं सभी आईएएस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कलेक्टर और आईएएस पार्टीबाजी करेगा. तो फिर हम भी बताएंगे की राम नाम सत्य भी होता है.

कलेक्टर पर क्यों साधा निशाना

दरअसल, 20 अगस्त को छिंदवाड़ा में पूर्व सांसद नकुल नाथ ने खाद संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था. इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई नेता शामिल हुए थे. प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने पहुंचे थे. कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस ने उन्हें रोक लिया, तब कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए बुलाया. लेकिन जब कलेक्टर नहीं आए तो उमंग सिंघार ने कुत्ते को बुलवाया और उसके गले में ज्ञापन बांध दिया. इसी को लेकर कांग्रेस छिंदवाड़ा कलेक्टर पर भड़ी हुई है.

