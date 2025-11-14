Advertisement
कांग्रेस ने RJD को डुबाने का काम किया है, समय से पहले... बिहार चुनाव परिणाम पर क्या बोले CM मोहन यादव

Bihar Chunav 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने का काम किया है. बता दें कि बिहार चुनाव में मोहन यादव ने भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया था और 26 विधानसभा सीटों पर जनसभा को संबोधित किया था.

Nov 14, 2025
Mohan Yadav News: बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर आए रुझानों में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और गठबंधन दो-तिहाई से ज्यादा सीटों पर आगे हैं. इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि रुझान दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की लहर चल रही है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने का काम किया है. बता दें कि बिहार चुनाव में मोहन यादव ने भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया था और 26 विधानसभा सीटों पर जनसभा को संबोधित किया था.

रुझान वास्तव में उत्साहजनक: मोहन यादव

सीएम मोहन यादव कहते हैं, 'ये रुझान वास्तव में उत्साहजनक हैं. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने 2014 के बाद से एक नई तरह की विकासोन्मुखी राजनीति देखी है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों लोकसभा चुनावों में भारी जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी अपनी सरकार के रूप में विश्वसनीयता स्थापित करते हुए अपनी पैठ बनाई. इसी क्रम में तीसरी बार बिहार भी उसी श्रृंखला में शामिल हो गया है. पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार में. यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की लहर चल रही है. मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूरे एनडीए गठबंधन को बधाई देता हूं.'

ये भी पढ़ें- मोहन यादव ने जिन सीटों पर किया चुनाव प्रचार, BJP को कितना फायदा, उन सीटों पर कौन जीता?

कांग्रेस ने RJD को डुबाने का काम किया: मोहन यादव

इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिना नाम लिए राहुल यादव पर भी निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी (RJD) को डुबाने का काम किया है. कांग्रेस के नेता ने समय के पहले मैदान छोड़ा, उसका परिणाम आरजेडी को भुगतना पड़ा है. ये अब हमारा नहीं, उन सबके सोचने का विषय है. इससे पहले भी उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा था और कहा था कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तब वह मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे थे.

मोहन यादव ने 26 सीटों पर किया था चुनाव प्रचार

सीएम मोहन यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था और NDA प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की थी. यह किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए चुनाव प्रचार से कहीं अधिक है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यादव फैक्टर को साधने के लिए बीजेपी ने मोहन यादव को चुनावी मैदान में उतारा था.

