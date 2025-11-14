मध्य प्रदेश BJP की इस तगड़ी रणनीति से चारों खाने चित हुए तेजस्वी यादव, NDA बंपर जीत की ओर

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है और रुझानों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) ने दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. इस तरह एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया. बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइडेट (JDU) की इस बड़ी सफलता के पीछ मध्य प्रदेश बीजेपी का बड़ा योगदान है और पार्टी ने एमपी की तर्ज पर तगड़ा प्लान बनाया था, जिसका सीधा असर नजर आ रहा है.

बूथ मैनेजमेंट की रणनीति ने किया कमाल

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर बूथ मैनेजमेंट का प्लान बनाया था, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी ने एमपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा को दी थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद वीडी शर्मा ने पटना में मोर्चा संभाला और बूथ मैनेजमेंट के अलावा शक्ति केंद्रों पर फोकस किया. वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ सीधी बैठक की और उनमें जोश भरते हुए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए प्रोत्साहित किया. वीडी शर्मा को पटना जोन की 8 लोकसभा और 42 विधानसभा सीट की कमान सौंपी गई थी, जहां एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- BJP का तुरुप का इक्का, पहले छत्तीसगढ़ में बनवाई सरकार; अब बिहार चुनाव में गाड़ा झंडा

क्या है बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट प्लान?

मध्य प्रदेश में साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह मुश्किल लग रही थी और जीत मुश्किल मानी जा रही थी. फिर पार्टी बूथ मैनेजमेंट यानी माइक्रो मैनेजमेंट के प्लान को अमल में लेकर आई, जिसके बाद राज्य में भाजपा सत्ता पर काबिज हुई. इसके लिए बीजेपी ने संगठन को सही किया और बूथस्तर के कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी. कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर फोकस करने और हर वोटर तक पहुंचकर जीत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. इससे सभी कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज गया की पार्टी उन पर भरोसा कर रही है और उनको अहम जिम्मेदारी दे रही है. इस रणनीति को बीजेपी मध्य प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी अपना चुकी है.

वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश में लहराया था परचम

वीडी शर्मा ने बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी को बेहद ही सही ढंग से निभाया और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीति बनाई. इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी और बीजेपी को एमपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाई थी. इसके बाद लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने एमपी की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज की, तब भी एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ही थे.