बिहार में NDA की जीत का MP में भी मना जश्न, भोपाल से इंदौर तक प्रदेशभर में आतिशबाजी

Bihar NDA Alliance Victory: बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं, एनडीए गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है, जिसमें बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी की जीत के लिए मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने भी जमकर मेहनत की थी, ऐसे में अब जब बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं में भी जश्न मनाया जा रहा है. इंदौर से लेकर भोपाल तक बीजेपी नेताओं ने भी जश्न मनाया. सीएम मोहन यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर जीत का जश्न मनाया.

एमपी में बीजेपी की जीत का जश्न

बिहार में बीजेपी को मिल रही जीत से मध्य प्रदेश में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है, प्रदेश भाजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जुटकर जश्न मना रहे हैं. इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर जीत की खुशी साझा की, कई शहरों में आतिशबाजी हुई और समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया. बिहार चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश से जाकर 26 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था, रुझानों के अनुसार इन सीटों पर उनका स्ट्राइक रेट बेहद प्रभावशाली रहा है, 26 में से 21 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं. हालांकि, आधिकारिक परिणाम अभी आना बाकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP BJP के वो 5 बड़े नेता, जिनकी रणनीति ने बिहार चुनाव में लहराया NDA का परचम

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यह जीत सिर्फ एनडीए की नहीं बल्कि बिहार की जनता की जीत है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की हवा चली है और जनता ने विकास के पक्ष में मतदान किया है. वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग वोट चोरी की बातें कर रहे थे. उन्हें जनता ने करारा जवाब दे दिया है, उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी दो अंकों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी सीटें 10 से नीचे रह सकती हैं.

बिहार में बीजेपी की बड़ी जीत

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है. पार्टी 91 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है. ऐसे में बीजेपी की जीत का जश्न दोगुना हो गया है. क्योंकि बीजेपी लगातार दो चुनावों से बिहार में शानदार प्रदर्शन कर रही है. सीएम मोहन यादव ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था, उन्होंने बीजेपी के साथ जेडीयू और लोजपा के प्रत्याशियों के लिए भी पसीना बहाया था, जिसका नतीजा बीजेपी को मिलता दिख रहा है.

ये भी पढ़ेंः BJP का तुरुप का इक्का, पहले छत्तीसगढ़ में बनवाई सरकार; अब बिहार चुनाव में गाड़ा झंडा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!