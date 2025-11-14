Advertisement
मध्य प्रदेश BJP के वो 5 बड़े नेता, जिनकी रणनीति ने बिहार चुनाव में लहराया NDA का परचम

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए गठबंधन बड़ी जीत हासिल कर रहा है, बिहार में बीजेपी की जीत में मध्य प्रदेश के पांच नेताओं का भी अहम योगदान रहा है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:20 PM IST
बिहार चुनाव में भाजपा बड़ी जीत की तरफ
Bihar Election Result News: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ होते नजर आ रहे हैं, जहां एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ चुका है. बिहार चुनाव में इस बार भाजपा ने मध्य प्रदेश के कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा था, जिनकी रणनीति बिहार में बीजेपी के लिए काम कर गई. एमपी बीजेपी के नेता पर्दे के पीछे से बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए रणनीति बनाते रहे और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए पूरा जोर लगाया, खास बात यह है कि बीजेपी के साथ-साथ जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशियों के लिए भी एमपी बीजेपी के नेताओं ने रणनीति बनाई, जिसका फायदा एनडीए गठबंधन को नतीजों में दिख रहा है. 

सीएम मोहन का कमाल 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी भूमिका में नजर आए हैं, सीएम मोहन ने बिहार में विधानसभा की 27 सीटों पर एनडीए अलाइंस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था, जबकि उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और प्रचार में पूरा दम लगाया. बिहार चुनाव के नतीजों में सीएम मोहन यादव के प्रचार का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां एनडीए गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करता नजर आ रहा है. 

ये भी पढे़ंः मध्य प्रदेश BJP की इस तगड़ी रणनीति से चारों खाने चित हुए तेजस्वी यादव, NDA बंपर जीत की ओर

वीडी शर्मा का मैनेजमेंट 

मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा बिहार विधानसभा चुनाव में पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका में थे. वीडी शर्मा अपने बूथ मैनेजमेंट का लोहा मध्य प्रदेश में लगातार मनवा चुके हैं, ऐसे में बीजेपी ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में भी बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिस पर वह खरे उतरते दिख रहे हैं, वीडी शर्मा का बूथ मैनेजमेंट बिहार चुनाव के नतीजों में न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि जेडीयू, एलजेपी (चिराग पासवान) और हम पार्टियों के लिए भी काम कर गया. उन्होंने एनडीए अलायंस के पक्ष में गोलबंदी की थी, जिसका असर चुनाव में दिख रहा है. 

नरोत्तम मिश्रा 

मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव मैनेजमेंट के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्हें भाजपा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है, ऐसे में बिहार चुनाव का ऐलान होने के साथ ही नरोत्तम मिश्रा को भी बिहार चुनाव में प्रचार के लिए लगाया था, उन्होंने छोटी-छोटी सभाएं करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया. नरोत्तम मिश्रा को रणनीति में माहिर माना जाता है, ऐसे में उन्होंने हर एक सीट पर उसकी परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति बनाई, जिसका असर भाजपा के लिए नतीजों में दिख रहा है. 

विश्वास सारंग 

मोहन कैबिनेट में मंत्री बिहार चुनाव में प्रचार के लिए लगातार लगे हुए थे. उन्हें राजधानी पटना और आसपास के जिलों में आने वाली सीटों की जिम्मेदारी भाजपा ने सौंपी थी, जिसके बाद बिहार में विश्वास सारंग भी लगातार प्रचार कर रहे थे, विश्वास सारंग 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए बिहार में प्रचार कर चुके हैं, ऐसे में वह यहां की परिस्थितियों से भी वाफिक थे, जिसका असर रणनीति बनाने में काम आया है. 

केपी यादव

बीजेपी ने पूर्व सांसद केपी यादव को भी बिहार चुनाव में प्रचार के लिए लगाया था, वह लगातार बिहार में डटे रहे और अंदरूनी तौर पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार प्रचार करते रहे, जिसका असर चुनावों में दिख रहा है, केपी यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए लगातार प्रचार किया था, जिससे बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें रणनीति की जिम्मेदारी सौंपी थी. बिहार में विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन बड़ी जीत की तरफ बढ़ चुका है, बीजेपी ने रुझानों में ही बढ़त बना ली थी, जो पूरी तरह से बनी हुई है. बिहार चुनाव में जीत मिलना बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः BJP का तुरुप का इक्का, पहले छत्तीसगढ़ में बनवाई सरकार; अब बिहार चुनाव में गाड़ा झंडा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

