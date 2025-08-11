CG Politics: बिहार से पहले छत्तीसगढ़ में हुई वोटों की चोरी, भाजपा ने ऐसे बनाई सरकार? बघेल ने बताया कैसे

Bihar Voter List Politics in Chhattisgarh: बिहार में इन दिनों "वोटों की चोरी की सियासत" गंभीर मुद्दा बन गया है. इसको लेकर पूरे देश में राजनीति चल रही है. तेजस्वी यादव सहित विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची से लाखों वोटरों के नाम हटाने का आरोप लगाया है. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाया है. इन सबके बीच बिहार वोटर लिस्ट का मुद्दा अब छत्तीसगढ़ में भी पहुंच गया है. इसको लेकर कांग्रेस-बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

चोरी से बनाई बीजेपी ने सरकार

दरअसल, बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर छत्तीसगढ़ की भी राजनीतिक पार्टियां आमने-सामने हो गई हैं. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगया है कि वोट चोरी से ही बीजेपी की सरकार बनाई है. बिलासुपर पहुंचे पूर्व सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है और इसके लिए पूरी तरह से निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ठोस सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी. कांग्रेस नेता बघेल ने यह भी दावा किया कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ में चोरी के वोटों के सहारे ही सरकार बनाई है

डिप्टी सीएम ने किया पलटवार

वहीं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की इन बयानों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम साव ने कहा, "कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि पर तरस आता है. जब ये सत्ता में रहते हैं तो आरोप नहीं लगाते हैं, कोई प्रश्न नहीं करते. लेकिन जैसे ही विपक्ष में आते हैं, तो EVM से लेकर वोटर लिस्ट संशोधन तक हर प्रक्रिया पर आरोप लगाने लगाते हैं. वोटर लिस्ट तैयार करने की वैधानिक प्रक्रिया है. पूरी प्रक्रिया के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की जाती है. आज जब पूरे चुनाव संपन्न हो चुके, तो वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाने का क्या सवाल है. बैलेट पेपर से चुनाव होने पर भी कांग्रेस हार चुकी है."

डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए आगे कहा कि कांग्रेसी दोबारा फिर किसी अन्य मुद्दे पर आरोप लगाएंगे. कांग्रेस केवल भ्रम पैदा करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की जनता समझदार हैय कांग्रेस नेताओं के बहकावे में अब ये नहीं आने वाले हैं.

